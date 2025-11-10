फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से मिला 350 किलो RDX, 2 AK47, निकला आतंकवाद कनेक्शन

जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी घटना की साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में छापा मारा। यहां से कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील की निशानदेही पर भारी आतंक का समान बरामद हुआ है। पुलिस ने 300 किलो RDX, एके-47 राइफल और 84 कारतूस बरामद किए।





पुलिस ने डॉक्टर की निशानदेही पर बड़े पैमाने पर आरडीएक्स, एके-47 और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह सब एक घर में की गई छापेमारी के दौरान बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू- कश्मीर पुलिस ने यह छापा मारा था। डॉक्टर के घर से करीब 350 किलो आरडीएक्स भी मिला है।





पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को गुपछचुप तरीके से अंजाम दिया है। रविवार को हुई ताबड़तोड़ छापेमारी की किसी को भनक तक नहीं लगी। यह कार्रवाई रविवार को एटीएस ने की। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक जम्मू-कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक की डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। यूपी के सहारनपुर से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से लिंक के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में किराये पर रह रहे एक डॉक्टर के कमरे में छापा मारा और यहां से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ।





पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। डॉ. आदिल से पूछताछ के बाद उसने भारी गोला-बारूद का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के इलाके में पुलिस की लगभग 12 गाड़ियां आई थीं। जहां पर डॉक्टर का किराए वाला घर था, उस इलाके को चारो तरफ से घिर लिया गया। डॉ. आदिल को भी पुलिस अपने साथ लाई थी।





14 बड़े बैगों में आरडीएफ जब्त : डॉक्टर के साथ पुलिस अंदर गई। वहां से जब पुलिस बाहर निकली तो हाथों में 14 काले रंग से बड़े बैग थे। खुफिया ब्यूरो की टीमों को पहले से ही छापे की सूचना दे गई थी। स्थानीय पुलिस को भी सूचना थी लेकिन इस सीक्रेट ऑपरेशन को किसी बाहरी को लीक नहीं होने दिया गया।