जनवरी-अगस्त में प्रमुख शहरों में 40 करोड़ रुपए से ज्‍यादा कीमत वाले 25 घर बिके

25 houses worth more than Rs 40 crore sold in major cities : चालू कैलेंडर वर्ष में अगस्त तक प्रमुख शहरों में 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले 25 अल्ट्रा-लक्जरी (बहुत महंगे) मकानों की बिक्री हुई। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी एनारॉक के अनुसार इनका कुल मूल्य 2443 करोड़ रुपए है। आंकड़ों में नए मकान और पुराने मकान, दोनों बाजार शामिल हैं।

एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार 2024 के पहले 8 महीनों में मुंबई, हैदराबाद, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कुल 25 अल्ट्रा-लक्जरी घर बेचे गए जिनका सामूहिक बिक्री मूल्य 2443 करोड़ रुपए है। पुणे, चेन्नई और कोलकाता में इस मूल्य वर्ग में कोई बिक्री नहीं हुई। आंकड़ों में नए मकान और पुराने मकान, दोनों बाजार शामिल हैं।

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि पूरे 2023 में मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम में इस खंड में 4,456 करोड़ रुपए के कुल बिक्री मूल्य के लगभग 61 सौदे हुए थे। उन्होंने कहा कि साल 2024 में 4 महीने शेष हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी सत्र आने वाला है, इसलिए साल खत्म होने से पहले हमें इस तरह के और बड़े घरों के सौदे देखने को मिल सकते हैं।

इस साल अब तक बेचे गए कुल 25 अल्ट्रा-लक्जरी घरों में से कम से कम 20 अपार्टमेंट थे जिनकी कीमत 1,694 करोड़ रुपए थी जबकि शेष 5 बिक्री बंगलों की थी जिनकी कुल कीमत लगभग 748.5 करोड़ रुपए थी। शहरों में मुंबई में सबसे ज्यादा 21 घर बिके। इनकी कुल कीमत 2,200 करोड़ रुपए थी। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कम से कम 2 अल्ट्रा-लक्जरी घरों के सौदे हुए जिनकी कुल कीमत 80 करोड़ रुपए थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के गुरुग्राम में 1 अल्ट्रा-लक्जरी घर की बिक्री 95 करोड़ रुपए में हुई जबकि बेंगलुरु में भी 67.5 करोड़ रुपए का एक सौदा हुआ। इस वर्ष विभिन्न शहरों में संपन्न हुए 25 सौदों में से 9 सौदे बड़े आकार के थे जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक था तथा इनका सामूहिक बिक्री मूल्य 1,534 करोड़ रुपए था। एनारॉक ने कहा कि पूरे कैलेंडर वर्ष 2023 में 1,720 करोड़ रुपए के सामूहिक बिक्री मूल्य के 10 ऐसे बड़े सौदे हुए थे।(भाषा)

