जम्मू-कश्मीर में 2 आतंकी ढेर, पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया

कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादी संगठन LeT के दो आतंकियों को सोपोर मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। इनमें से एक फयाज वार सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल था।



Two terrorists of proscribed terror outfit LeT neutralized during the Sopore encounter. One of them Fayaz War was involved in several attacks & killings of civilians and personnel. He was the last perpetrator of violence in north Kashmir: IGP Kashmir to ANI pic.twitter.com/4ZVLhbND0n