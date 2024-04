धुरंधरों की फैक्ट्री विदिशा

हालिया प्रकाशित किताब Western Media Narratives on India: From Gandhi to Modi ने पश्‍चिमी मीडिया के उस विचार पर न सिर्फ बहुत गहराई से रोशनी डाली है, बल्‍कि चुनौती भी दी है जो भारत का अपने हिसाब से चित्रण करता है। उमेश उपाध्याय ने न सिर्फ पश्चिमी मीडिया के पक्षपाती रवैये का पोस्‍टमार्टम किया है, बल्‍कि उसके एजेंडे की पड़ताल कर उसे दुनिया के सामने उजागर भी किया है।