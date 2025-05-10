गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. वीमेन कॉर्नर
  3. मदर्स डे
  4. happy mothers day shayari
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 10 मई 2025 (17:00 IST)

लबों पर उसके कभी बद-दु'आ नहीं होती, मदर्स डे पर भावुक कर देंगे मां की ममता का बखान करते ये शेर

mothers day quotes in hindi
Happy mothers day shayari: एक माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है, जो हमें बोलना, चलना और दुनिया को समझना सिखाती है। वह हमारी पहली दोस्त होती है, जिसके साथ हम अपने सुख-दुख साझा करते हैं। वह हमारी मार्गदर्शक होती है, जो हमें सही राह दिखाती है और मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देती है। बचपन में हमारी हर छोटी सी ज़रूरत का ध्यान रखना हो या बड़े होकर हमारे सपनों को साकार करने में हमारा साथ देना हो, माँ हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। वह हमारी गलतियों को माफ करती है, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करती है और हमेशा हम पर विश्वास करती है। उसकी ममता की छांव में हमें सुरक्षा और सुकून मिलता है। माँ का आशीर्वाद हमारे लिए किसी भी दौलत से बढ़कर होता है।

मां का आशीर्वाद हमारे जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, जो हमें हर बुराई से बचाता है। उनकी ममता की छांव में हमें वह सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिल सकता। लेकिन आज के व्यस्त जीवन में, हम अक्सर अपनी माँ को वह समय और ध्यान नहीं दे पाते जिसकी वह हकदार हैं। 'मदर्स डे' एक सुनहरा अवसर है जब हम थोड़ा रुककर, अपनी माँ के लिए कुछ खास करें। उन्हें प्यार से गले लगाएं, उनके लिए एक छोटा सा उपहार लाएं, या बस उनके साथ बैठकर कुछ बातें करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इस बार मदर्स डे 11 मई को मनाया जाएगा। आज इस मौके पर हम आपके लिए चुनिंदा शायरों के मां पर लिखे कुछ मशहूर शेर लेकर आए हैं। इन अशआरों के माध्यम से आप मदर्स डे पर अपनी मां के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही इन्हें आप अपने स्टेटस पर भी शेअर कर सकते हैं।
 
हालात बुरे थे मगर अमीर बनाकर रखती थी,
हम गरीब थे, ये बस हमारी माँ जानती थी…
-मुनव्वर राना

स्याही खत्म हो गयी “माँ” लिखते-लिखते
उसके प्यार की दास्तान इतनी लंबी थी
- अज्ञात 

भारी बोझ पहाड़ सा कुछ हल्का हो जाए
जब मेरी चिंता बढ़े माँ सपने में आए
-अख़्तर नज़्मी

मिरे चेहरे पे ममता की फ़रावानी चमकती है
मैं बूढ़ा हो रहा हूँ फिर भी पेशानी चमकती है
मुनव्वर राना

एक मुद्दत से मिरी माँ नहीं सोई 'ताबिश'
मैंने इक बार कहा था मुझे डर लगता है
अब्बास ताबिश

घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे,
चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा
-आलोक श्रीवास्तव


 
न जाने क्यों आज अपना ही घर मुझे अनजान सा लगता है,
तेरे जाने के बाद ये घर-घर नहीं खाली मकान सा लगता है
- अज्ञात  

मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार
दुख ने दुख से बातें की बिन चिट्ठी बिन तार
- निदा फ़ाज़ली

मुझे मालूम है मां की दुआएं साथ चलती हैं,
सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है
- आलोक श्रीवास्तव

इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है
माँ बहुत ग़ुस्से में होती है तो रो देती है
- मुनव्वर राना

मुद्दतों ब'अद मयस्सर हुआ माँ का आँचल
मुद्दतों ब'अद हमें नींद सुहानी आई
- इक़बाल अशहर

बाप ज़ीना है जो ले जाता है ऊँचाई तक
माँ दुआ है जो सदा साया-फ़िगन रहती है
- सरफ़राज़ नवाज़

हवा दुखों की जब आई कभी ख़िज़ाँ की तरह
मुझे छुपा लिया मिट्टी ने मेरी माँ की तरह
- अज्ञात
mothers day
मैं इस से क़ीमती शय कोई खो नहीं सकता
'अदील' माँ की जगह कोई हो नहीं सकता
- अदील ज़ैदी

कहो क्या मेहरबाँ ना-मेहरबाँ तक़दीर होती है
कहा माँ की दुआओं में बड़ी तासीर होती है
- अंजुम ख़लीक़

चलती फिरती हुई आँखों से अज़ाँ देखी है
मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है
- मुनव्वर राना

ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया
माँ ने आँखें खोल दीं घर में उजाला हो गया
- मुनव्वर राना

लबों पे उस के कभी बद-दु'आ नहीं होती
बस एक माँ है जो मुझ से ख़फ़ा नहीं होती
- मुनव्वर राना

मेरी ख़्वाहिश है कि मैं फिर से फ़रिश्ता हो जाऊँ
माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ
- मुनव्वर राना

मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आँसू
मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना
- मुनव्वर राना

हादसों की गर्द से ख़ुद को बचाने के लिए
माँ हम अपने साथ बस तेरी दु'आ ले जाएँगे
- मुनव्वर राना

'मुनव्वर' माँ के आगे यूँ कभी खुल कर नहीं रोना
जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती
-मुनव्वर राना

इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है
माँ बहुत ग़ुस्से में होती है तो रो देती है
- मुनव्वर राना

दु'आएँ माँ की पहुँचाने को मीलों-मील जाती हैं
कि जब परदेस जाने के लिए बेटा निकलता है
- मुनव्वर राना

बुज़ुर्गों का मिरे दिल से अभी तक डर नहीं जाता
कि जब तक जागती रहती है माँ मैं घर नहीं जाता
- मुनव्वर राना

बर्बाद कर दिया हमें परदेस ने मगर
माँ सब से कह रही है कि बेटा मज़े में है
- मुनव्वर राना
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
इस मदर्स डे अपने हाथों से बनाएं मां के लिए कुछ बेहद खास, जानिए बेस्ट DIY गिफ्ट्स जो आपकी मां के चेहरे पर ला दें मुस्कान

मेरा देश, मेरी शान, मेरा अभिमान... 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए 20 बेहतरीन, दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन

मेरा देश, मेरी शान, मेरा अभिमान... 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए 20 बेहतरीन, दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन15 August patriotic messages : स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के लिए यहां पढ़ें बेहतरीन और प्रेरणादायक स्लोगन। इन शक्तिशाली देशभक्ति नारों के साथ अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजें और देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करें। यहां स्वतंत्रता दिवस के लिए एक दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन लोगों को प्रेरित कर सकता है...

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल को छू जाने वाली 15 सकारात्मक और प्रभावशाली देशभक्ति की शायरियां

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल को छू जाने वाली 15 सकारात्मक और प्रभावशाली देशभक्ति की शायरियांDesh Bhakti Shayari 15 August Independence Day: 15 अगस्त पर देशभक्ति की शायरी न केवल दिल को छूती है, बल्कि लोगों को देश के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित करती है। यहां दिल को छू जाने वाली और प्रेरणादायक 15 शायरियां आपके लिए दी गई हैं, जिन्हें आप स्वतंत्रता दिवस पर साझा कर सकते हैं...

स्वतंत्रता दिवस पर निबंध: ऐसे लिखिए आजादी की गाथा जिसे पढ़कर हर दिल में जाग उठे देशभक्ति

स्वतंत्रता दिवस पर निबंध: ऐसे लिखिए आजादी की गाथा जिसे पढ़कर हर दिल में जाग उठे देशभक्तिessay on independence day in hindi: हर साल 15 अगस्त को, पूरा भारतवर्ष एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है। यह वह दिन है जब हमारी मातृभूमि को लगभग 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से लेकर देश के छोटे से छोटे गांव तक, हर जगह उत्साह का माहौल होता है। हर घर, हर स्कूल और हर सरकारी भवन पर हमारा गौरव, हमारा तिरंगा पूरे शान से लहराता है। यह जश्न सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह देश के उन असंख्य वीरों के बलिदान और संघर्ष को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने वर्तमान को हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों को सिखाइए ये गीत, भजन और कविता, हर कोई करेगा तारीफ माहौल हो जाएगा कृष्णमय

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों को सिखाइए ये गीत, भजन और कविता, हर कोई करेगा तारीफ माहौल हो जाएगा कृष्णमयjanmashtami bhajan for kids: अगर आपका बच्चा स्कूल में है और इस जन्माष्टमी पर उसे भगवान् श्रीकृष्ण से जुड़े भजन, गीत या कविता याद करवाना चाहते हैं तो यह आलेख आपके लिए बहुत काम का है। इस लेख में हम आपके लिए भगवान् श्रीकृष्ण पर आधारित सुन्दर कविताएं, गीत और भजनों का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपने बच्चे की उम्र और कक्षा के अनुरूप इस संकलन में से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी गीत उसे याद करवा सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार भाषण, यह सुन हर कोई तालियों से करेगा आपका स्वागत

स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार भाषण, यह सुन हर कोई तालियों से करेगा आपका स्वागतspeech on independence day in hindi: 15 अगस्त को हम सभी भारतवासी मिलकर पूरे हर्ष और उल्लास से देश की आजादी का जश्न मनाते हैं। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेजों में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस मौके पर यदि आप अपने विचार मंच से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक प्रभावशाली भाषण आपके विचारों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बहुत कारगर और जरूरी है। इस आलेख में हम आपके लिए भाषण का एक ऐसा ही प्ररूप दे रहे हैं। इसे आप आपनी शैली में पूरे जोश के साथ मंच से बोलकर पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

क्या हर्बल सप्लीमेंट्स लीवर के लिए खतरा बन सकते हैं?

क्या हर्बल सप्लीमेंट्स लीवर के लिए खतरा बन सकते हैं?dangerous Indian herbs for liver: आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है, और इसी के साथ हर्बल सप्लीमेंट्स का उपयोग भी आम हो गया है। लोग इन्हें प्राकृतिक और सुरक्षित मानकर बिना ज्यादा सोच-विचार के इस्तेमाल करते हैं।

प्रेग्नेंट महिला के कमरे में क्यों लगाई जाती है बाल कृष्ण की तस्वीर? जानिए कारण

प्रेग्नेंट महिला के कमरे में क्यों लगाई जाती है बाल कृष्ण की तस्वीर? जानिए कारणwhy krishna photo is placed in pregnant women room: भारतीय परंपराओं में गर्भावस्था के दौरान कई विशेष नियम और रीति-रिवाज माने जाते हैं। ऐसा ही एक रिवाज है गर्भवती महिला के कमरे में बाल कृष्ण की तस्वीर लगाना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग गर्भवती महिला के कमरे की दीवारों पर बाल कृष्ण के सुंदर और मनमोहक चित्र लगाते हैं। यह सिर्फ एक सजावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विश्वास है।

बिना दवा के ब्लड प्रेशर कम करने का असरदार तरीका, सिर्फ 2 मिनट में अपनाएं ये सीक्रेट हेल्थ फॉर्मूला

बिना दवा के ब्लड प्रेशर कम करने का असरदार तरीका, सिर्फ 2 मिनट में अपनाएं ये सीक्रेट हेल्थ फॉर्मूलाhealth tips for hypertension: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक बेहद आम समस्या बन चुकी है। काम का दबाव, तनाव, अनियमित खानपान और नींद की कमी हमारी सेहत पर गहरा असर डाल रहे हैं।

जयंती विशेष: कौन थे महर्षि अरविंद, जानें स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान

जयंती विशेष: कौन थे महर्षि अरविंद, जानें स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदानAurobindo Ghosh birth anniversary: 15 अगस्त को महान योगी, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद की जयंती है। महर्षि अरविंद न केवल भारत के आज़ादी के आंदोलन के एक प्रेरणास्रोत थे, बल्कि उन्होंने देश को एक गहरी आध्यात्मिक चेतना दी। आइए यहां जानें उनके क्रांतिकारी जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनके आध्यात्मिक दर्शन के बारे में।

गोवा को भारत की आजादी के 14 साल बाद क्यों मिली मुक्ति? जानिए 'ऑपरेशन विजय' की पूरी कहानी

गोवा को भारत की आजादी के 14 साल बाद क्यों मिली मुक्ति? जानिए 'ऑपरेशन विजय' की पूरी कहानीwhy does goa not celebrate independence day : भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की, लेकिन हमारा प्यारा राज्य गोवा तब भी पुर्तगाली शासन के अधीन था। यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसने 14 साल तक भारतीय संप्रभुता पर एक सवालिया निशान लगाए रखा। जब भारत के बाकी हिस्सों में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली हुकूमत का झंडा फहर रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, और गोवा को आज़ाद कराने के लिए क्या कदम उठाए गए? आइए, जानते हैं 'ऑपरेशन विजय' की पूरी कहानी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com