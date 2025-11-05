गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Britain Andrews Downfall
Written By Author राम यादव
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (09:01 IST)

कमसिन लड़कियों की भूख, ब्रिटेन के एक राजकुमार के पतन की कहानी

Prince Andrew Mountbatten Windsor
Andrew Mountbatten Windsor: ब्रिटेन के वर्तमान राजा चार्ल्स तृतीय के 65 वर्षीय छोटे भाई, प्रिंस एंड्रयू ने अपनी "उपाधि और शाही सम्मान" खो दिए हैं। अब वे राजकुमार (प्रिंस) नहीं रहे। उनका नया नाम है 'मिस्टर एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर (Mr Andrew Mountbatten Windsor)। किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक रूप से अपने इस छोटे भाई से नाता तोड़ लिया है। एंड्रयू को ब्रिटेन में स्थित अपनी सारी अचल संपत्ति खाली करने के लिए कहा गया है। अटकलों का बाज़ार गर्म है कि वे ब्रिटेन छोड़ कर अबू धाबी जाएंगे। 
 
एंड्रयू के पतन का तालियों के साथ स्वागत : बीबीसी टेलीविज़न के राजनीतिक चर्चा कार्यक्रम "प्रश्न काल" में यह सनसनीखेज़ समाचार जब सुनाया गया कि एंड्रयू अपनी राजसी उपाधि खो रहे हैं, तब दर्शकों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। एंड्रयू और उनकी पूर्व पत्नी सैरा फर्ग्युसन को 'विंडसर ग्रेट पार्क' स्थित अपने 30 कमरों वाले रॉयल लॉज से अब विदा लेनी होगी। उसमें कथित तौर पर सात बेडरूम हैं।
 
हाल ही में पता चला है कि एंड्रयू ने 20 वर्षों से वहां का किराया भी नहीं दिया है। यह लॉज शाही परिवार कि निजी संपत्ति नहीं, सरकारी संपत्ति है– यानी देश की करदाता जनता उसका ख़र्च उठाती है। एंड्रयू बहुत पहले ही ब्रिटिश राजघराने के सबसे अधिक अलोकप्रिय सदस्य बन गए थे। जनमत सर्वेक्षण संस्था 'यूगॉव' (YouGov) के एक सर्वेक्षण में, 91 प्रतिशत ब्रिटिश नागरिकों ने कहा कि एंड्रयू उन्हें पसंद नहीं हैं। 
 
अलोकप्रियता की पृष्ठभूमि : इस अलोकप्रियता की पृष्ठभूमि, बड़े-बड़ों के साथ उठने-बैठने वाले महाधूर्त अमेरिकी बैंकर जेफरी एपस्टीन के साथ एंड्रयू की मिलीभगत रही है। एपस्टीन एक सज़ायाफ़्ता यौन-शोषण अपराधी था। उसने कमसिन लड़कियों के यौन-शोषण का एक गिरोह बना रखा था। उसके मित्रों और सुपरिचितों में राजकुमार एंड्रयू ही नहीं, सऊदी अरब के युवराज मोहम्द बिन कासिम, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और वर्तमान राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प जैसे बड़े-बड़े नाम रहे हैं। कलई खुल जाने पर अपने ऊपर चल रहे मुकदमे के दौरान 10 अगस्त, 2019 को जेफरी एपस्टीन ने आत्महत्या कर ली।
 
ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय अपने छोटे भाई एंड्रयू की नकारात्मक कारस्तानियों वाली सुर्खियों को सह नहीं कर पा रहे थे। एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत, राजा चार्ल्स के आदेश पर एंड्रयू अपनी सारी राजसी उपाधियां अब खो देंगे– ''रॉयल हाइनेस'' नहीं रहेंगे, और ''ऑर्डर ऑफ़ द गार्टर'' से भी हाथ धो बैंठेगे। उन्हें जल्द से जल्द, लंदन से 150 किलोमीटर दूर नॉरफ़ॉक के सैंड्रिंघम में स्थित चार्ल्स की निजी शाही संपत्ति में निर्वासित कर दिया जाएगा। वहां एंड्रयू के रहने-सहने का ख़र्च राजा चार्ल्स स्वयं उठाएंगे। यह जगह ब्रिटेन के शाही परिवार के आमोद-प्रमोद के काम आती है। शाही परिवार के सदस्य यहां क्रिसमस आदि मनाया करते हैं।
 
कमज़ोर आर्थिक स्थिति : पूर्व राजकुमार एंड्रयू की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। आधिकारिक तौर पर बताई गई एकमात्र आय नौसेना से मिलने वाली उनकी पेंशन है, जो लगभग 18.966 पाउन्ड प्रति वर्ष है। एंड्रयू के पास कितनी और संपत्ति है, यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। ब्रिटिश नौसेना में अपनी सेवा से मिलने वाली एंड्रयू की पेंशन ही उनकी आधिकारिक तौर पर बताई गई एकमात्र आय है। हालाँकि, राजमहल ने एंड्रयू को उनके दैनिक जीवन को चलाने में मदद के लिए एक "उचित निजी भत्ता" दिए जाने की पुष्टि की है। इससे पता चलता है कि एंड्रयू कम से कम आंशिक रूप से अपने भाई की वित्तीय दया पर निर्भर रहेंगे।
 
एंड्रयू की पूर्व पत्नी, सैरा फर्ग्युसन को भी रॉयल लॉज छोड़ना होगा और भविष्य में अपने जीवन-यापन का प्रबंध स्वयं करना होगा। वे लेखन-कार्य और सार्वजनिक प्रस्तुतियों सहित विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित करती हैं। अक्टूबर के मध्य में एंड्रयू द्वारा "ड्यूक ऑफ़ यॉर्क" की उपाधि त्यागने के बाद, सैरा फर्ग्युसन ने भी "डचेस ऑफ़ यॉर्क" की उपाधि खो दी और तब से बिना किसी शाही उपाधि के हैं।
 
बोटियों का स्थान यथावत : बेटियों, बीट्रीस और यूजिनी के लिए कुछ भी नहीं बदला है: दोनों के लिए राजकुमारी की उपाधि और उत्तराधिकार की पांत में उनका स्थान यथावत बना रहेगा। उन्होंने बहुत पहले ही शाही परिवार के लिए आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करना और नियमित व्यवसायों से अपनी आजीविका कमाना बंद कर दिया है। 
 
एंड्रयू के चालचलन पर हाल ही में एक पुस्तक लिखने वाले इतिहासकार एंड्रयू लोनी, राजा चार्ल्स के निर्णय को एक मुक्तिदायक कदम मानते हैं: "वे खुद को बचाने के लिए एंड्रयू की बलि दे रहे हैं, और यह अभी पहला कदम है। यह उसका (एंड्रयू का) बहुत बड़ा अपमान है, लेकिन उसका व्यवहार ही अपमानजनक रहा है। एंड्रयू की उत्कट कामवासना की एक पीड़िता रही वर्जीनिया गिफ्रे की हाल ही में आई किताब ने, एक बार फिर एपस्टीन के साथ एंड्रयू के घिनौने संबंधों का भंडा फोड़ दिया है।" 
 
आरोपों से सतत इनकार : एंड्रयू अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मानने से हमेशा इनकार करते रहे। यौन शोषण करवाने के अपराधी जेफरी एपस्टीन के माध्यम से नाबालिग रही वर्जीनिया गिफ्रे के साथ अपने यौन दुराचार की बात भी उन्होंने नहीं मानी। अपने बचाव के लिए यही दुहराते रहे कि उन्होंने 2010 में ही एपस्टीन से नाता तोड़ लिया था। लेकिन हाल ही में, 2011 के अंत तक लिखे गए उनके अंतरंग ईमेल सामने आए। शाही जीवनी लेखक रॉबर्ट हार्डमैन के अनुसार, यही राजा चार्ल्स के लिए अपने कठोर निर्णय पर पहुँचने का अंतिम प्रमाण बना।
 
कुछ ही दिन पूर्व, एंड्रयू की इस विद्रोही घोषणा के विपरीत कि वे ''ड्यूक ऑफ यॉर्क'' की अपनी उपाधि त्याग रहे हैं, राजप्रासाद द्वारा जारी किया गया आदेश जितना संक्षिप्त था, उतना ही कठोर भी। इसी के साथ उनकी उपाधियों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, और रॉयल लॉज का पट्टा– जिसने एंड्रयू को लंबे समय तक उसके निरंतर उपयोग की गारंटी दे रखी थी– समाप्त कर दिया गया।
 
सभी निर्णय सरकार के साथ समन्वय से : अपने संक्षिप्त बयान में, राजा चार्ल्स ने अपने भाई के दुर्व्यवहार से पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता जताई है। राजप्रसाद की ओर से बताया गया कि सभी निर्णय देश की वर्तमान सरकार के साथ मिल कर समन्वय पूर्वक लिये गए हैं।
 
ब्रिटेन का शाही परिवार, हालांकि आमतौर पर संसदीय जांच के अधीन नहीं होता, तब भी एंड्रयू को संसदीय जांच समिति के समक्ष बुलाने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था। शाही परिवार इसे रोकने के लिए दृढ़ था। इतिहासकार एंड्रयू लोनी का मानना है कि राजकुमार एंड्रयू का मामला शाही परिवार के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस यह भी जांच कर रही है, कि क्या एंड्रयू ने अपने अंगरक्षकों को य़ौन दुराचार पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे की विश्वसनीयता घटाने वाली सामग्रियां जुटाने का निर्देश दिया था? इतिहासकार लोनी को लगता है कि एंड्रयू-प्रकरण की जांच करने और संभवतः उन पर अभियोग लगाने के आधार भी मिल सकते हैं। 
 
इस सारे प्रकरण में समझ से सबसे अधिक परे बात यह है, कि ब्रिटेन जैसे एक धनीमानी देश के एक सर्वसाधन संपन्न राजकुमार को– जो सैरा फ़र्ग्युसन जैसी एक सुंदर महिला का पति और दो बेटियों का पिता है – 50 से ऊपर की पक्की आयु में, अपनी कामवासना की तृप्ति के लिए कमसिन लड़कियों की ही भूख क्यों सता रही थी! क्या यह अपनी श्रेष्ठता व सुसभ्यता का सदा ढिंढोरा पीटने वाले पश्चिमी जगत में, सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के बीच भी, नैतिकता के सतत अधःपतन का ही एक ज्वलंत प्रमाण नहीं है!
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

LIVE: बिहार में मतदान के लिए उमड़े लोग, परिवार समेत वोट डालने पहुंचा लालू परिवार

LIVE: बिहार में मतदान के लिए उमड़े लोग, परिवार समेत वोट डालने पहुंचा लालू परिवारLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। पल पल की जनकारी...

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव परBihar Election 1st phase voting : बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर समेत 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी।

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोग

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोगबिहार में विधानसभा चुनाव के चरण का मतदान आज होगा। इसमें करीब 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 121 सीटों में 102 सामान्य सीटें है जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

Bilaspur Train Accident : कैसे हुआ भयावह हादसा, सामने आया चौंकाने कारण

Bilaspur Train Accident : कैसे हुआ भयावह हादसा, सामने आया चौंकाने कारणछत्तीसगढ़ में एक यात्री ट्रेन और खड़ी हुई मालगाड़ी की टक्कर से संबंधित मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेन चालक दल लालबत्ती पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहा। रेलवे विशेषज्ञों ने यह जांच की है। स्थानीय मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट (एमईएमयू) यात्री ट्रेन ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक खड़ी हुई मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें लोको पायलट समेत 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

Dev Diwali पर काशी में अद्‍भुत नजारा, 25 लाख दीपों से हुई रोशन, CM योगी ने उतारी मां गंगा की आरती

Dev Diwali पर काशी में अद्‍भुत नजारा, 25 लाख दीपों से हुई रोशन, CM योगी ने उतारी मां गंगा की आरतीकार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली पर काशी पर अद्‍भुत नजारा दिखाई दियास। गंगा तट पर जगमगाते दीपों की छटा ने हर किसी का मन मोह लिया। 25 लाख दीपों ने काशी को जगमग कर दिया। इस अवसर पर अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक फैले 84 घाटों पर लाखों दीयों की रोशनी ने अद्भुत दृश्य रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दीं। काशी में इस आलौलिक दृश्य को देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com