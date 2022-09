Apple ने iPhone mini की जगह iPhone 14 Plus को क्यों किया लांच, जानिए क्या है वजह

14 Plus News : Far Out Event में एप्पल ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max समेत कई एप्पल प्रॉडक्ट्स को लॉन्च किया। यह पहले ही माना जा रहा था कि को Apple लांच नहीं करेगा। उसकी जगहलांच किया गया। आखिर क्या कारण है कि Apple को यह कदम उठाना पड़ा।6.7 इंच के 'प्लस' मॉडल के पक्ष में मिनी को अपने लाइनअप से हटा दिया- प्रो मॉडल नहीं बल्कि 89,900 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ एक प्रीमियम मिड-रेंज में इसे पेश किया गया। 5.4-इंच आईफोन मिनी की जगह Apple सीधे 6.7-इंच डिवाइस पर आ गया।मार्केट रिसर्च फर्म Canalysकी रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 13 मिनी की H1 2022 में कुल iPhone शिपमेंट में 5 प्रतिशत की एक छोटी हिस्सेदारी थी। इसकी तुलना में, iPhone 13 की 42 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और टॉप-एंड iPhone 13 Pro Max की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। iPhone SE 3 की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत थी, जो iPhone 13 मिनी से कहीं अधिक थी। IPhone मिनी हमेशा एक बेहतरीन डिवाइस रहा है, और iPhone Pro Max जैसा एक महंगा है लेकिन फिर भी इसके लाखों चाहने वाले हैं।कैनालिस के मुताबिक कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी पीढ़ी का iPhone SE 2022 की दूसरी तिमाही में उत्तरी अमेरिका में दूसरा सबसे अधिक शिप किया जाने वाला स्मार्टफोन था। इसका मतलब है कि कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की मांग है, लेकिन फिर यूजर्स एक छोटे आकार के फोन के लिए $ 699 का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, भले ही उसके पास बेहतर डिज़ाइन और कैमरे हों। iPhone SE 3 एक उबाऊ डिजाइन होने के बावजूद एक हिट 'छोटा' स्मार्टफोन है। भले ही इसकी कीमत अधिक हो।IPhone मिनी एक प्यारा प्रयोग था और Apple ने उन लोगों की बात सुनी जो एक प्रीमियम, छोटा फोन चाहते थे। काश Apple ने इस साल iPhone मिनी को नए अपडेट के साथ लांच किया होता, कड़ी प्रतिस्पर्धा और घटकों की उच्च कीमतों के सामने, उस सीरीज को लाइनअप से छोड़ना एक तार्किक निर्णय जैसा लग रहा था।पिछले दिनों सेबड़े स्क्रीन वाले स्मार्टफोन की मांग तेजी से बढ़ी है और Apple सहित हर खिलाड़ी को फायदा हुआ है। हालांकि सैमसंग और ओप्पो के विपरीत, Apple के पास iPhone 14 Plus तक प्रीमियम मिड-टियर सेगमेंट में कोई बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन नहीं था। इस सेगमेंट में यूजर्स आधार पर उन उपभोक्ताओं का दबदबा है जो आईफोन प्रो मैक्स का खर्च नहीं उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक विशाल डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ वाला डिवाइस चाहते हैं।