Alcatel के दो स्मार्टफोन, दाम में सस्ते, दमदार हैं फीचर्स

Alcatel 1 Alcatel 1L Pro को Alcatel के बजट-फ्रेंडली लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। Android 11 (Go edition) पर काम करते हैं और इनमें क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। Alcatel 1 (2021) और Alcatel 1L Pro में दो-दो कलर ऑप्शन खरीद के लिए उपलब्ध होंगे।अल्काटेल 1 (2021) फोन में सिंगल रियर कैमरा दिया है जबकि अल्काटेल 1एल प्रो फोन डुअल-रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। अल्काटेल 1एल प्रो में सेल्फी के लिए नॉच डिजाइन दिया गया है और अल्काटेल 1 (2021) में ऊपरी हिस्से पर मोटा बेजल मौजूद है। Alcatel 1 (2021) की कीमत EUR 59 (लगभग 5,300 रुपए) है और इसमें एआई एक्वा या फिर वॉलकैनो ब्लैक कलर ऑप्शन मिलेंगे। यह फोन खरीद के लिए यूरोप और लैटिन अमेरिका में अगस्त की शुरुआत से उपलब्ध होगा।Alcatel 1L Pro की कीमत $127 (लगभग 9,500 रुपए) है और इसमें पावर ग्रे या फिर ट्विलाइट ब्लू कलर ऑप्शन मिलेंगे। यह फोन खरीद के लिए लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में सितंबर से उपलब्ध होगा। Alcatel 1 (2021) फोन Android 11 (Go edition) पर काम करता है।कंपनी ने इसमें 5 इंच FWVGA+ (480x960 पिक्सल) डिस्प्ले दिया है, जिसके साथ 18:9 आस्पेक्ट रेशियो, 78 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। फोन क्वाड कोर मीडियाटेक MT6739 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ IMG GE8100 जीपीयू, 1GB रैम और 5GB व 16GB स्टोरेज ऑप्शन मौजूद है।माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए इसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन में सिंगल 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है।कनेक्टिविटी विकल्पों में वाई-फाई, 4जी, ब्लूटूथ वी4.2, जीपीएस और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट दिया गया है। सेंसर में एक्सेलेरोमीटर और प्रोक्सिमिटी सेंसर शामिल है। फोन की बैटरी 2,000 एमएएच की है, जो कि 4जी के साथ 8 घंटे तक का टॉक-टाइम देता है।Alcatel 1L Pro फोन Android 11 (Go edition) पर काम करता है। कंपनी ने इसमें 6.1 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 19.5:9आस्पेक्ट रेशियो, 84 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो मौजूद है। यह फोन अज्ञात ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 2GB रैम और 32GB स्टोरेज मौजूद है।माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए इसे 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और इसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें सिंगल कैमरा मौजूद है। कनेक्टिविटी विकल्पों में वाई-फाई, 4जी, ब्लूटूथ, जीपीएस और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट दिया गया है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है।