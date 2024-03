50MP कैमरा और 5000mAh , जान लीजिए Samsung Galaxy A55 और Galaxy A35 के दाम

Election workers will walk 39 kilometers for one voter of Arunachal Pradesh : अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, उससे एक दिन पहले एंजवा जिले में चुनाव अधिकारियों का एक दल 39 किलोमीटर पैदल चलकर सुदूर मालोगाम गांव जाएगा ताकि वहां की अकेली मतदाता 44 वर्षीय सोकेला तयांग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।