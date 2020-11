Micromax कर रही है सस्ता स्मार्टफोन लाने की तैयारी, ये होंगे फीचर्स

ने दो नए बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर भारतीय बाजार में वापसी की है। टेक वेबसाइट्‍स की खबरों के अनुसार कंपनी एक और स्मार्टफोन लांच करने की तैयारी कर रही है।स्मार्टफोन का नाम Micromax In 1b Go edition हो सकता है। खबरों के मुताबिक का यह फोन एंड्रायड गो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होगा।इस स्मार्टफोन से Micromax रियलमी, शाओमी जैसे ब्रैंड्स के सस्ते स्मार्टफोन्स को टक्कर देगा। खबरों के अनुसार यह स्मार्टफोन दो वैरिएंट2GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB में लांच होगा। Micromax In Note 1 को भी 24 नवंबर को हुई सेल में शानदार रिस्पांस मिला है।Micromax In 1b की शुरुआती कीमत 6,999 रुपए है और एंट्री लेवल प्राइस पर फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी और बड़े 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन में Mediatek Helio G35 प्रोसेसर दिया गया है और 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूल प्राइमरी कैमरा मिलता है। फोन में 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है।