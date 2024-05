Apple Event 2024 : iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard, Pencil Pro एपल ने लूज इवेंट में किए लॉन्च

Mayawati removes nephew Akash Anand as BSP national coordinator and her successor : बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाया। मायवती ने उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को भी वापस ले लिया। यह जानकारी मायावती ने ट्वीट करके दी।