iPhone 16 सीरीज लॉन्च होते ही सस्ते हुए iPhone 15 , जानिए नया आईफोन कितना अपग्रेड, कितनी है कीमत

Apple ने 9 सितंबर को लेटेस्ट iPhone 16 लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नए मॉडल - iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, और iPhone 16 Pro Max पेश किए हैं। नए आईफोन मॉडल को Apple Intelligence फीचर्स के साथ बाजार में उतारे हैं। नए आईफोन मॉडल के साथ कंपनी ने पुराने मॉडल डिस्कॉन्टिन्यू कर दिए हैं। iPhone 16 सीरीज लॉन्च होने के साथ ही पुराने आईफोन 15 और आईफोन 14 के दाम घट गए हैं।





iPhone 15 की कीमत 699 डॉलर, iPhone 14 की 599 डॉलर और iPhone SE की कीमत 499 डॉलर हो गई है। कंपनी ने Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, और iPhone SE 2 को बंद कर दिया है। इसके साथ ही iPhone 15 Pro, Pro Max, iPhone 14 Plus, और iPhone 13 को भी डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया। iPhone 16 सीरीज के लिए प्री ऑर्डर 13 सितंबर से शुरू होंगे।

क्या होगी भारत में कीमत : iPhone 16 के 128GB वेरिएंट की भारत में कीमत 79,900 रुपए होगी। iPhone 16 के 256GB वेरिएंट की भारत में कीमत 89,900 रुपए होगी। iPhone 16 के 512GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,09,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 128GB वेरिएंट की भारत में कीमत 89,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 256GB वेरिएंट की भारत में कीमत 99,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 512GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,19,900 रुपए होगी।





iPhone 16 Pro के 128 GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,19,900 रुपए होगी। iPhone 16 Pro के 256 GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,29,900 रुपए होगी। iPhone 16 Pro के 512 GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,49,900 रुपए होगी। iPhone 16 Pro के 1 TB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,69,900 रुपए होगी। iPhone 16 Pro Max की iPhone 16 Pro Max के 256GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,44,900 रुपए होगी। iPhone 16 Pro Max के 512GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,64,900 रुपए होगी। iPhone 16 Pro Max के 1TB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,84,900 रुपए होगी।

कितना अलग iPhone 16 : आईफोन 16 का डिस्प्ले साइज 6.1 इंच और 16 प्लस का डिस्प्ले साइज 6.7 इंच है। एपल आईफोन 16 नए बटन के साथ लॉन्च। इसमें वर्टिकल कैमरा अलाइनमेंट दिया गया है। आईफोन 16 में A18 चिप मिलेगी, इसे 5 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है।

iPhone 16 में Apple Intelligence : iPhone 16 सीरीज के साथ Apple Intelligence भी दिया गया है। एएक तरह से आपके लिए पर्सनल एडवांस्ड AI ऐसिस्टेंट का काम करेगा। इसे कंपनी ने नए आईफोन के दूसरे कई फीचर्स में इंटीग्रेट किया है. गैलरी, ईमेल से लेकर चैट मैसेज तक में आप Apple Intelligence यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी ऐपल इंटेलिजेंस खुद से समराइज कर देगा। Apple Intelligence को कंपनी ने Siri में इंटीग्रेट कर दिया है। होम पेज पर ही आप सिरी के साथ कम्यूनिकेट कर पाएंगे।

सिरेमिक शील्ड ग्लास : iPhone 16 नए सिरेमिक शील्ड ग्लास के साथ आता है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह पिछले जनरेशन के मुकाबले 50% ज्यादा मजबूत है और दूसरे फोन से 2 गुना ज्यादा मजबूत है। iPhone 16 6.1 इंच में मिलेगा। इसमें 2,000 निट्स ब्राइटनेस मिलेगी। वहीं iPhone 16 Plus 6.7 इंच में अवेलेबल होगा।

कैसा है कैमरा : अमेरिका में आईफोन 16 को 799 डॉलर और आईफोन 16 प्लस को 899 डॉलर की शुरूआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। iPhone 16 में 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 12MP टेलीफोटो सेंसर, 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा लेंस। इंटेलिजेंस को अभी चुनिंदा देशों में अवेलेबल iOS 18 बीटा वर्जन में शामिल किया जाएगा। इसमें बड़ी बैटरी लगी है और iOS 18 और A19 चिपसेट के साथ इसमें और भी ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा।

iPhone 16 Pro : iPhone 16 Pro का डिजाइन iPhone 15 Pro की तरह ही है। इसमें एक नया बटन ऐड किया गया है जो कैमरा के लिए डेटिकेटेड है। डिस्प्ले पहले से थोड़ी बड़ी है। इसमें प्रो मोशन और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। इसमें भी Grade 5 Titanium बॉडी दी गई है। इस बार एक डेजर्ट टाइटैनियम कलर वेरिएंट भी दिया गया है। इसमें मशीन चैसी दिया गया है। एपल iPhone 16 Pro ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर और डेजर्ट कलर ऑप्शन में आएगा

बेस्ट बैटरी लाइफ : कंपनी का दावा है कि आईफोन 16 प्रो में अब तक की बेस्ट आईफोन बैटरी लाइफ मिलेगी। यह A18 Pro प्रोसेसर से चलेगा। जिसे सेकंड-जेनरेशन 3 नैनो मीटर ट्रांजिस्टर के साथ बनाया गया है, जो इसे जनरेटिव AI वर्कलोड में बेस्ट बनाने में मदद करता है। 6-कोर GPU A18 Pro को A17 Pro से 15% तेज बनाता है, जबकि A17 Pro की तुलना में यह 20% कम पावर का यूज करेगा।