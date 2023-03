Meghalaya Assembly Election Results 2023 : 26 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी NPP, बहुमत के आंकड़े से दूर

What happens if you sleep with your contact lens on : यदि आप भी कॉन्टेक्ट लेंस पहनकर सो जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। कॉन्टेक्ट लेंस पहनकर सोने से Acanthamoeba keratitis इंफेक्शन का खतरा रहता है। अमेरिका में 85 प्रतिशत कॉन्टेक्ट लेंस पहनने वाले लोगों में यह इंफेक्शन पाया गया है। फ्लोरिडा के 21 वर्षीय माइकल क्रुमहोल्स पार्शियल रूप से अंधे हो गए हैं। उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस पहनकर 40 मिनट की झपकी ली थी।