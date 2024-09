महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजित पवार बोले, परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं

Pakistani Army Chief admits that we fought with India in Kargil : पाकिस्तानी सेना के किसी वर्तमान प्रमुख द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्लभ स्वीकारोक्ति में जनरल असीम मुनीर ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की संलिप्तता का उल्लेख किया है तथा उन्होंने भारत के साथ 1999 के युद्ध को पूर्वी पड़ोसी के साथ लड़े गए प्रमुख युद्धों में गिनाया है। थल सेनाध्यक्ष मुनीर शुक्रवार को रावलपिंडी में रक्षा एवं शहीद दिवस समारोह के दौरान बोल रहे थे।