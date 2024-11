जीत के जश्न के दौरान बड़ा हादसा, गुलाल से लगी आग, MLA शिवाजी पाटिल झुलसे

Maharashtra election results : महाराष्ट्र में चांदगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीते निर्दलीय उम्मीदवार शिवाजी पाटिल शनिवार रात जीत के जश्न के दौरान आग में झुलस गए। जश्न में शामिल कुछ महिलाएं भी आग में झुलस गईं।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें विधायक अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। जश्न के दौरान वहां जमकर गुलाल उड़ाया गया। बुल्डोजर से गुलाल उड़ाते ही वहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कई लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया।

Newly Elected Independent candidate Shivaji Patil who won from Chandgad Assembly constituency,was injured in a fire during his victory celebrations.



Some women who were in the procession have also been injured#chandgad#Kolhapur #MaharashtraElection2024 pic.twitter.com/jTpZZQneot