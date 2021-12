चाय वाले ने पहली बार खरीदा मोबाइल, गाजे-बाजे के साथ लाया अपने घर, वीडियो वायरल

शिवपुरी शहर के नीलगर चौराहा पर चाय बनाकर बेचने वाले मुरारी कुशवाहा ने अपनी बेटी की ख्वाईश पूरा करने के लिए सोमवार की शाम 12,500 रुपए में मोबाइल फोन खरीदा और इस दिन को यादगार बनाने के लिए यह जुलूस निकाला।

मुरारी ने बताया कि मेरे घर में पहली बार मोबाइल फोन आया तो दुकानदार की दुकान से ढोल-धमाके एवं शहनाई बजाते हुए अपने घर इसे लेकर आया। इस जुलूस में एक बग्गी भी थी, जिसमें मैं अपनी बेटी को बिठाकर लाया। उसके बाद कि मैंने अपने दोस्तों को घर पर पार्टी भी दी।

5 साल की बच्ची पिछले 2 साल से अपने पापा से बोल रही थी कि आप शराब बहुत पीते हो। शराब पीना कम कर दो और इससे जो पैसे बचेंगे उससे मुझे एक मोबाइल फोन दिला देना। पैसे कम होने के कारण बच्ची की इच्छा पूरी करने मोबाइल फोन को EMI पर लिया है।



A celebrated buying a phone worth Rs 12,500 and took it to his home amid beating of drums and playing of DJ music in district of Madhya Pradesh.https://t.co/FD2AdcxZaS pic.twitter.com/XqR6JQu5cM