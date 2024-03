मध्यप्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला समेत कई दिग्गज भाजपा में शामिल

Salaries of public bank employees will increase by 17 percent : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। नवंबर, 2022 से प्रभावी होने वाले फैसले से करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सभी शनिवारों को छुट्टियों के रूप में मंजूरी देने पर भी सहमति जताई गई है। आईबीए, बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठनों के साथ बातचीत कर वार्षिक वेतन में संशोधन करता है।