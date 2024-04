महाकाल मंदिर अग्निकांड में झुलसे सेवादार की मौत, मुंबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज

India and America partnership at new heights : अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जेक सुलिवन ने वॉशिंगटन में कहा है कि प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग से भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। सुलिवन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' (White House) में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही।