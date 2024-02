रामराज्य की परिकल्पना को साकार करता मध्यप्रदेश

Case of PhD of nurses in Rajasthan : राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 3 नर्सों को पीएचडी पूरी करने के बाद अपने नाम के साथ 'डॉक्टर' की उपाधि का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि नर्सों को इस उपाधि का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का कारण या आधार नहीं बताया गया है।