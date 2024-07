मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का होगा विस्तार, प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल जोड़े: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

The patient was stuck in the hospital lift for 2 days : केरल में तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 59 वर्षीय व्यक्ति 2 दिन तक लिफ्ट के भीतर फंसा रहा लेकिन लिफ्ट के संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब लिफ्ट ऑपरेटर नियमित कामकाज के लिए लिफ्ट चालू करने आया तो उसने मरीज को बाहर निकाला।