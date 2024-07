10 में से 9 मोबाइल ग्राहक Call Drop से परेशान, ऑनलाइन Survey में हुआ खुलासा

9 out of 10 mobile customers are troubled by call drop : लगभग 89 प्रतिशत मोबाइल उपयोगकर्ताओं को पिछले 3 3 माह में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा है और 10 में से 9 लोगों ने कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के जरिए कॉल करने के लिए वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। यह सर्वेक्षण 362 जिलों से विभिन्न सवालों पर आई कुल 32,000 प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।

एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सोमवार को यह आकलन पेश किया गया। ऑनलाइन सर्वेक्षण फर्म लोकलसर्किल्स ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मार्च और जून के बीच मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को कॉल ड्रॉप की अधिकता का सामना करना पड़ा है। यह सर्वेक्षण 362 जिलों से विभिन्न सवालों पर आई कुल 32,000 प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वेक्षण में शामिल 89 प्रतिशत ग्राहकों को फोन पर दूसरे से संपर्क करने और चलती कॉल के बीच में कटने की समस्या का सामना करना पड़ा है। इन 89 प्रतिशत लोगों में से 38 प्रतिशत को 20 प्रतिशत से अधिक कॉल में समस्या का सामना करना पड़ा है।

कॉल ड्रॉप के संबंध में 17 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें अपनी आधी से भी अधिक कॉल में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि 21 प्रतिशत ने कहा कि उनके 20-50 प्रतिशत कॉल कट जाते हैं या अचानक कनेक्शन टूट जाता है।

लोकलसर्किल्स के संस्थापक सचिन तपारिया ने कहा, अधिकांश मोबाइल ग्राहकों को कॉल कनेक्शन और कॉल ड्रॉप की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हर 10 में से नौ लोग कुछ कॉल के लिए इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप जैसे ओटीटी ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं।

सर्वेक्षण के मुताबिक, मोबाइल ग्राहकों के बीच पिछले दो साल में वाई-फाई के जरिए कॉल करने के लिए ओटीटी ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि ग्राहकों को अपने मोबाइल नेटवर्क के साथ कॉल कनेक्टिविटी और ड्रॉप की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। (भाषा)

