सऊदी अरब के मक्का में भीषण गर्मी मेंं मध्यप्रदेश के 2 हज यात्रियों की मौत

Notice to Central Government and NTA on petitions seeking cancellation of NEET exam : सुप्रीम कोर्ट ने ‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET UG), 2024’ में अनियमितताओं को लेकर बढ़ते उपद्रव के बीच यह परीक्षा रद्द करने और इसकी अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और अन्य से जवाब मांगा।