खरगे की गलती से चर्चा में article 371, क्यों मचा बवाल?

article 371 : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जयपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बारे में बात करते हुए अनुच्छेद 371 का गलती से उल्लेख कर दिया। मामले में सियासत गरमा और भाजपा और कांग्रेस इस मामले पर आमने सामने हो गए।

भाजपा ने साधा निशाना : अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की अवधारणा को नहीं समझने के लिए विपक्षी दल की इतालवी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने 371 नहीं 370 हटाया है।





शाह और नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर खरगे के भाषण का वीडियो साझा किया, जिसमें वह राजस्थान में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

It is shameful to hear that the Congress party is asking, "Kashmir se kya waasta hai?"



I would like to remind the Congress party that J&K is an integral part of India, and every state and citizen has the right over J&K, just as the people of J&K have the right over the rest of…