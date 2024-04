पीएम मोदी की तूफानी दौरा, बिहार और बंगाल में भरेंगे हुंकार, जबलपुर में रोड शो

The sight of leopard and bear in Ooty created panic : ऊटी के येलनहल्ली रिहायशी क्षेत्र में घर की छत पर तेंदुए और भालू के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। इस बीच मकान की छत के जरिए घर में घुसते हुए तेंदुए और भालू वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गए और यह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद वन विभाग की टीम भी हरकत में आ गई। इन जानवरों पर निगरानी रखी जा रही है।