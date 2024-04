मुझे सत्ता से हटाना चाहते हैं दुनिया के ताकतवर लोग : प्रधानमंत्री मोदी

PM Modi said that powerful people united to remove me from power : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश और दुनिया के ताकतवर लोग उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह नारी शक्ति और मातृ शक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, माताएं और बहनें यहां बड़ी संख्या में आई हैं। आप जितनी मेहनत करती हैं, जिन चुनौतियों से अपने परिवार को पालती हैं, मोदी ने अपने घर में भी यह देखा है।

मोदी ने कहा, देश-दुनिया के बड़े-बड़े ताकतवर लोग उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। यह नारी शक्ति और मातृ शक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। बहन-बेटी की सेवा और सुरक्षा मोदी की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार ने 10 साल में 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा और एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया है। चिक्कबल्लापुर से पूर्व मंत्री के. सुधाकर भाजपा के उम्मीदवार हैं जबकि उसके सहयोगी दल जनता दल (सेक्युलर) ने एम मल्लेश बाबू को पड़ोसी कोलार सीट से प्रत्याशी बनाया है।

घोटालों का रहा है उनका इतिहास : प्रधानमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान राजग और विकसित भारत के पक्ष में गया। विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभी उसके पास कोई नेता नहीं है और भविष्य के लिए कोई दृष्टि नहीं है तथा उनका इतिहास घोटालों का रहा है।

एचडी देवेगौड़ा से लेते हैं प्रेरणा : मंच साझा करने वाले जद(एस) संस्थापक एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की 90 वर्ष की आयु में ऊर्जा की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि वह उनसे प्रेरणा लेते हैं। मोदी ने कहा, कर्नाटक के प्रति उनकी (देवेगौड़ा) की प्रतिबद्धता, राज्य की आज की दशा के लिए उनके दिल में दर्द और आवाज में जोश, राज्य के उज्ज्वल भविष्य का गवाह है।

जद(एस) पिछले साल सितंबर में राजग में शामिल हुआ था। कर्नाटक में दो चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में 14 सीट पर 26 अप्रैल को जबकि शेष 14 सीट (उत्तरी क्षेत्र) पर सात मई को मतदान होना है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour