कर्नाटक में आरक्षण को लेकर PM मोदी ने कांग्रेस पर लगाया यह आरोप...

Prime Minister Modi made this allegation on Congress regarding reservation in Karnataka : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर मुस्लिम जातियों को एक ही श्रेणी में रखकर कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह इसे पूरे देश में दोहराने की योजना बना रही है।

ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन विपक्षी दल : मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक चुनावी रैली में उन्होंने विपक्षी दल को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। मोदी ने दावा किया कि अतीत में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान किया था जिसकी देश का संविधान अनुमति नहीं देता है।

उन्होंने कहा, एक बार फिर कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी के साथ रखकर पिछले दरवाजे से कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। ऐसा करके उसने ओबीसी समुदाय से आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया है। कांग्रेस इस खतरनाक खेल में शामिल हो गई है जो आपकी (आने वाली) पीढ़ियों को नष्ट कर देगी। वह ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन है।

धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा : उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। उन्होंने कहा, हमारा संविधान साफ कहता है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।





बाबा साहेब आंबेडकर स्वयं धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खतरनाक संकल्प लिया और संकल्प को पूरा करने के लिए वह तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है।

मोदी ने कहा कि कर्नाटक में पार्टी ने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से ऐसा आरक्षण मुहैया कराया और ओबीसी समाज के साथ ‘गुनाह’ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, इसके लिए मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी कोटा (आरक्षण) में डाल दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा छीन लिया और धर्म के आधार पर दूसरों को दे दिया।

कांग्रेस यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है : मोदी ने दावा किया, कांग्रेस यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। ये खतरनाक खेल आपकी पीढ़ी को खत्म कर देगा। कांग्रेस ओबीसी समुदाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है, संविधान की भावना का उल्लंघन किया है और बाबा साहेब का घोर अपमान किया है।

विपक्षी सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों : उन्होंने कहा, ये (विपक्षी) सवाल पूछते हैं, 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप (कांग्रेस) जो ओबीसी के आरक्षण की चोरी का खेल, खेल रहे हैं। आपके ये खेल हमेशा के लिए बंद करने, आपके मंसूबे को हमेशा के लिए ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे दलितों, आदिवासियों, ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। मैं स्वयं इस समाज से आया हूं, मैं आपका (जनता) दर्द जानता हूं इसलिए मैं आपको संरक्षण देकर रहूंगा और मैं आपके साथ हूं।

प्रधानमंत्री ने किसी के पूर्वजों द्वारा बचाई गई संपत्ति पर विरासत कर लगाने की 'योजना' के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासन में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और विकास तभी शुरू हुआ जब भाजपा सत्ता में आई। (भाषा)

