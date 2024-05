जेल से आने के बाद CM केजरीवाल का पहला रोड शो, मोदी सरकार को लेकर किया यह दावा...

Arvind Kejriwal made this claim regarding the Central Government : आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) केंद्र में 4 जून को सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो देश की दिशा और नियति दोनों बदल जाएगी।

केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दक्षिणी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में अपना पहला रोड शो किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल का यह पहला रोड शो था। रोड शो में आप के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान खुली छत वाले एक वाहन पर सवार केजरीवाल और मान ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।

केजरीवाल ने रोड शो समाप्त होने के बाद कहा, मैं जेल से रिहा होने के बाद सीधे आपके पास आया हूं। मुझे दिल्ली वालों की बहुत याद आती थी। मैं उन करोड़ों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने प्रार्थना की और मेरे लिए आशीर्वाद भेजा। भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल ने देश में राजनीति की दिशा बदल दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल तय करेंगे कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है।

भाजपा संविधान को बदलना और आरक्षण खत्म करना चाहती है : केजरीवाल ने देर शाम पूर्वी दिल्ली से आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में अपने दूसरे रोड शो में आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को बदलना और आरक्षण खत्म करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को भी आश्वासन दिया कि वह इस साल दिल्ली के बजट में घोषित उनके लिए 1000 रुपए मासिक मानदेय योजना की शुरूआत करेंगे।

केजरीवाल ने केंद्र की (नरेंद्र) मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी 10 साल की उपलब्धियों के बारे में बताने के बजाय 'मंगलसूत्र' के बारे में बात कर रही है। जेल के अपने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सुनीता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्री उनसे मिलने आते थे।

उन्होंने कहा, जेल में रहने के दौरान मैं अपने मंत्रियों से लोगों के कल्याण के बारे में पूछा करता था। जेल में रहने के दौरान मैं सोचता था कि मेरी गलती क्या है जो मुझे गिरफ्तार किया गया। मेरी गलती यह थी कि मैंने लोगों को अच्छे स्कूल और अस्पताल उपलब्ध कराए। मैंने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराईं। उन्होंने (भाजपा) जेल में 15 दिन के लिए मेरा इंसुलिन बंद कर दिया।

पूरी ताकत से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं : केजरीवाल ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास करवट ले रहा है। यदि ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनी तो देश की दिशा और किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। देश ने कभी किसी तानाशाह को स्वीकार नहीं किया और जनता ने उन्हें हटा दिया। मैं तानाशाही से लड़ने के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूं।

वे (भाजपा) हर जगह सीट हार रहे हैं : उन्होंने दावा किया कि चार जून को फिर से मोदी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने यह भी दावा किया, वे (भाजपा) हर जगह सीट हार रहे हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, हरियाणा हो। पंजाब में, वे कुछ भी नहीं जीतेंगे और यहां तक कि दिल्ली में भी सभी सात सीट पर ‘इंडिया’ गठबंधन जीत दर्ज करेगा। केजरीवाल ने कहा कि यदि ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आया तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए : उन्होंने आरोप लगाया, वे दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए सब कुछ बंद करना चाहते हैं। तिहाड़ जेल में बंद अपने पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्‍येंद्र जैन को याद करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया। उन्होंने कहा, सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों की सूरत बदल दी। उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए।

पार्टी के झंडे लिए हुए आप के स्वयंसेवकों ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार सही राम पहलवान के समर्थन में नारे लगाए। केजरीवाल को आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। (भाषा)

