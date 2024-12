आखिर बिगड़ते क्यों जा रहे हैं भारत-बांग्लादेश के संबंध

vice president jagdeep dhankhar angry on the issue of farmers asked this to central government : उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे प्रमुख संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद किसान संकट में हैं। धनखड़ ने कहा कि किसान संकट में हैं और आंदोलन कर रहे हैं तथा यह स्थिति देश के समग्र कल्याण के लिए अच्छी नहीं है। धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार से इस मामले पर सीधा सवाल पूछा है।