मिसाइल प्रोग्राम प्रतिबंधों से अमेरिका और पाकिस्तान में तनाव

pollution in delhi once again becomes severe aqi crosses 400 : दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई, जहां 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 409 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। प्रदूषण के साथ तापमान में भी वृद्धि हुई।