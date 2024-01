Retired Hurt या Retired Out? जानें क्यों आए थे Rohit Sharma वापस बल्लेबाजी करने Rohit Sharma मैच में भारत की जीत का सबसे बड़ा अंतर थे लेकिन अभी सबसे बड़ा अभी सवाल यह है कि रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग करने क्यों आए? हम इस आर्टिकल में आपको सभी सवालों के जवाब देंगे

IND vs AFG T-20 Why Rohit Came to bat in 2nd Super Over : भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा मैच पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था, हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो सुपर ओवरों के कई उदाहरण नहीं देखे हैं (2 Super Overs in International Cricket), और वास्तव में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहली बार था कि दो सुपर ओवर खेले गए थे। पहला उदाहरण IPL में अक्टूबर 2020 में Mumbai Indians और Kings 11 Punjab के बीच दुबई में हुआ था और रोहित शर्मा उस वक्त Mumbai Indians के कप्तान थे, इसलिए उन्होंने यह पहले भी होते हुए देखा है।

T-20 Cricket के आलावा इस प्रकार का Tiebreaker क्रिकेट में हाल ही में आया था - 2019 ODI World Cup ENG vs NZ के दौरान जहाँ 2 Super Overs खेले गए थे, और England को Boundary Count Rule के तहत विजेता घोषित किया गया था।

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में तीसरे टी20 मैच में Rohit Sharma भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर पैदा करने वाले खिलाड़ी थे। 22/4 से, यह रोहित (121*) की वजह से था कि भारत 212 का स्कोर खड़ा करने में सफल रहा, Modern Era के Finisher कहलाए जाने वाले रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने भी अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी से निभाई थी, उन्होंने रोहित शर्मा का साथ देते हुए 39 गेंदों पर 69 रन बनाए।





लेकिन लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने क्यों आए।

आइए देखें कि शुरू से क्या हुआ

रोहित शर्मा की लाजवाब पारी और रिंकू के 69 रनों की मदद से भारत ने स्कोर 212 तक पहुंचाया, अब अफगानिस्तान की ओर से सबसे बड़ा अंतर गुलबदीन नाइब (Gulbadin Naib) ने बनाया जो 23 गेंदों पर 4 चौकों 4 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर नॉटआउट रहे। वह मैच टाई कराने में कामयाब रहे और मैच सुपर ओवर तक चला गया

पहला सुपर ओवर

काफी देर हो चुकी थी, किसी ने भी घर जाने के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी, हवा तनाव और प्रत्याशा से भरी हुई है। DJ भीड़ के लिए गाने बजा रहा था लेकिन सभी के चेहरे तनावग्रस्त लग रहे थे, लेकिन भारतीय पक्ष नहीं, वे एक दूसरे से मजाक मस्ती कर रहे थे, यहां तक ​​कि जब खेल सुपर ओवर में चला गया, तब भी DJ ने मोये मोये (Moye - Moye) बजाना शुरू कर दिया और विराट (Virat Kohli) ने उस पर थोड़ा डांस भी किया। अफगानिस्तान टीम अधिक गंभीर नजर आ रही थी।

Rahmanullah Gurbaz और Mohammad Nabi बल्लेबाजी के लिए आए, अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को 17 रनों का लक्ष्य दिया और आखरी गेंद के बाद रोहित शर्मा और मोहम्मद नबी के बीच कुछ बहस भी हुई, यह मुकेश का एक तेज यॉर्कर था, नबी इस से चूक गए। अफगानी जोड़ी को Bye के लिए दौड़ता देख Samson ने इसे वापस गेंदबाज की ओर उछाल दिया।गेंद नबी के पैर से टकराकर लॉन्ग ऑन फील्डर की ओर चली गई और यह दोनों भागते रहे थे और 3 रन टीम के खाते में जुड़ चुके थे। इसे लेकर रोहित और नबी में बहस हुई।

IND vs AFG 1st Super Over

भारतीय टीम: पहला सुपर ओवर: रोहित शर्मा और यशवी जयसवाल बैटिंग करने आए

गेंद 1: अज़मतुल्लाह उमरज़ई - रोहित शर्मा, 1 leg by

गेंद 2: अज़मतुल्लाह - जयसवाल, 1 रन! , भारत को 4 में से 15 चाहिए।

गेंद 3: अज़मतुल्लाह - रोहित, छक्का

गेंद 4: अजमतुल्लाह - रोहित, छक्का, भारत को अब 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए।

गेंद 5: अजमतुल्लाह - रोहित, 1 रन। भारत को अब 1 में से 2 रन चाहिए।

अब यहां पहले सुपर ओवर की आखिरी गेंद से पहले एक दिलचस्प घटना घटी, कप्तान रोहित शर्मा ने जाने का फैसला किया है। क्या वह Retired Hurt थे या Retired Out? यह इस वक्त लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है हम इस पर आते हैं क्योंकि यह इस लेख का मुख्य विषय है, लेकिन पहले हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि आगे क्या हुआ, Rinku Singh बिना हेलमेट के Rohit Sharma की जगह बैटिंग करने आए।

गेंद 6: अज़मतुल्लाह - जयसवाल, 1 रन और गेम एक और Super Over की तरफ बढ़ गया।

IND vs AFG 2nd Super Over

दूसरा सुपर ओवर:

इस बार भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा, भारत ने 11 रन बनाए। अफगानिस्तान को अब जीतने के लिए 12 रन की जरूरत थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके और भारत ने यह सुपर ओवर 10 रन से जीत लिया। इसी के साथ उन्होंने 3 मैचों की सीरीज हर एक मैच जीतते हुए अपने नाम की।

खैर, अब आप यह अंदाजा लगाइए कि दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग के लिए कौन आया था जिसने अफगानिस्तान को 11 रनों का लक्ष्य दिया? यह कप्तान रोहित शर्मा ही थे जिन्होंने पहले सुपर ओवर की दूसरी आखिरी गेंद पर Retire होने का फैसला किया और यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें ऐसा करने की इजाजत थी? क्या उसे दोबारा वापस आने की अनुमति दी गई? क्योंकि शायद रोहित को सुपर ओवर में दूसरी बार बल्लेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाती तो परिणाम अलग हो सकता था।

यहां बताया गया है कि रिटायर होने वाले बल्लेबाज के बारे में कानून क्या कहते हैं

(Rules About a Batter getting Retired Hurt and Retired Out)



"एक बल्लेबाज अपनी पारी के दौरान किसी भी समय गेंद के डेड (Dead) होने पर रिटायर हो सकता है। खेल को आगे बढ़ाने की अनुमति देने से पहले अंपायरों को बल्लेबाज के रिटायर होने के कारण के बारे में सूचित किया जाएगा।"

25.4.2 : "यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, चोट या किसी अन्य अपरिहार्य कारण के कारण रिटायर हो जाता है, तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है, तो उस बल्लेबाज को 'रिटायर्ड - नॉट आउट' (Retired – not out) के रूप में दर्ज किया जाएगा।

25.4.3: यदि कोई बल्लेबाज धारा 25.4.2 के अलावा किसी अन्य कारण से रिटायर होता है, तो उस बल्लेबाज की पारी केवल विरोधी कप्तान की सहमति से फिर से शुरू की जा सकती है। यदि किसी कारण से उसकी पारी फिर से शुरू नहीं होती है, तो उस बल्लेबाज को 'रिटायर्ड - आउट' (Retired – out) के रूप में दर्ज किया जाएगा।"

तो क्या रोहित रिटायर आउट थे या रिटायर हर्ट थे? (Rohit retired out or retired hurt?) यहीं सारी उलझन है। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि रोहित घायल था या बीमार थे। अगर ऐसा होता तो वह अगले सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने नहीं आते, तो जाहिर है, वह retired out थे। हाँ, तकनीकी रूप से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत के पास 'रिटायर्ड रोहित को आउट' करने के अलावा किसी और बल्लेबाज को भेजने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

यदि रोहित 'रिटायर आउट' थे, तो उन्हें अगले सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। सुपर ओवर खेलने की स्थिति स्पष्ट रूप से बताती है: "किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट किया गया कोई भी बल्लेबाज किसी भी बाद के सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा।" यही नियम गेंदबाजों पर भी लागू होता है और यही कारण है कि न तो मुकेश कुमार (Mukesh Kumar) और न ही अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai) ने बाद के सुपर ओवर में गेंदबाजी की।

तो फिर रोहित ने दोबारा बैटिंग कैसे की? क्या अंपायर शर्मा और मदनगोपाल ने भारी गलती की? यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हमें अभी भी नहीं पता कि रोहित रिटायर हर्ट हुए या रिटायर आउट। सब कुछ देख ऐसा लगता है कि यह अंपायरों ने गलती की है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि रोहित घायल थे, और अगर उन्होंने अफगानिस्तान टीम से बात नहीं की थी और अगर उन्होंने इसकी अनुमति नहीं थी तो फिर उन्हें बैटिंग करने की अनुमति कैसे दी गई?





नियम कहते हैं कि बिना चोट या बीमारी के रिटायर होने वाला बल्लेबाज 'रिटायर नॉट आउट' रहेगा और बाद में बल्लेबाजी के लिए आ सकता है, लेकिन अगर वह रिटायर्ड आउट होता है तो तभी खेलने आ सकता है जब सामने वाली टीम इस चीज़ की अनुमति दें, और अफ़ग़ानिस्तान टीम को देख कर कहीं नहीं लग रहा था कि वे चाहते थे कि रोहित शर्मा दूसरे ओवर में भी बैटिंग करने आए।

कुल मिला कर यह अपने आप में निर्मित हुई एक असामान्य परिस्तिथि थी, टी-20 क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ था और शायद अंपायर भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि फेमस कमेंटेटर आकाश चोपड़ा खुद यह सब देख सवालों से घिरे हुए थे। ऐसी स्तिथि में अंपायर या हर उस शख्स को निर्णय लेने से पहले विचार कर नियमों और स्तिथि को स्पष्ट करना चाहिए और जहां यहब स्पष्ट न हो इसका विरोध करना चाहिए।

क्या अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान के पूछा गया?

नियम के अनुसार दूसरे सुपर ओवर में रोहित को अनुमति इब्राहिम जादरान की सहमति से दी जानी चाहिए थी। लेकिन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) ने जो कहा, उसके आधार पर टीमों के लिए कोई स्पष्टता नहीं थी। जब ट्रॉट से पूछा गया कि क्या अधिकारियों ने स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है, तो उन्होंने कहा, 'मुझे कोई जानकारी नहीं है।'