अपने आखिरी वनडे में फ्लॉप हुए स्टोक्स, फिर भी विराट ने बोले यह शब्द

The end of a great ODI career. Thanks for the memories, @benstokes38

ऐसा रहा वनडे करियर

बेन स्टोक्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय करियर में 105 मैच खेलकर 39.45 की औसत से 2919 रन बनाये हैं। वह एकदिवसीय मैचों में 102 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ तीन शतक और 21 अर्द्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने इस दौरान 74 विकेट भी लिये। अलविदा स्टोक्स

Got to call the moment ODI career came to an end alongside Mark Wood on the BBC - and what a wonderful career it was pic.twitter.com/9vFThTkO5I