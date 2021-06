विराट कोहली ने खुद को बताया 'अंडा खाने वाला शाकाहारी'! ट्विटर पर भड़के फैंस

साल 2019 में विराट कोहली ने खुद को एक शाकाहारी बताया था। जो भी विराट कोहली को करीब से जानते हैं वह यह मानते हैं कि उन्हें खाना बहुत पसंद है लेकिन क्रिकेट को करियर चुनने के बाद विराट कोहली को अपने खान पान में बहुत बदलाव करना पड़ा।



साल 2018 की बात करें तो उन्होंने मांसाहार के साथ अंडे और दूध को भी त्याग दिया था। उन्होंने कहा था कि वह मांसाहार को छोड़ कर पूरी तरह शाकाहारी हो गए हैं। उन्होंने वेगन डाइट अपना ली थी। गौरतलब है कि वेगन डाइट वह होती है जो जानवरों से कहीं से कहीं तक संबंधित नहीं है।



लेकिन हाल ही में दिया एक इंटर्व्यू विराट कोहली के लिए जी का जंजाल बन गया है। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम के एक सेशन में अपनी डाइट का खुलासा किया जिसके बाद से वह ट्विटर पर काफी ट्रोल हो रहे थे।



इंस्टाग्राम में हुए एक एएमए (आस्क मी एनिथिंग) सेशन में विराट कोहली ने एक सवाल के जवाब में कहा था उनकी डाइट में अंडे शामिल हैं। इसके बाद से ही ट्विटर पर उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी ने हमला बोल दिया।



Bro hona phir bhi thik hai but eating vegan is a new low @imVkohli — k. (@sandhuxk) May 29, 2021

claims he is a vegan but in his latest AMA, he said his diet includes eggs. That's bothering me. — Jagruti (@JagrutiPotphode) May 30, 2021

Hey @imVkohli... Have whatever eggs or chicken or other non-veg stuff you want to have but don't disappoint in WTC final please

—

(@Mukund24XD) May 31, 2021

Egg eating vegan Kohli pic.twitter.com/OVEQyU7ieL — Aryan (@aryansrivastav_) May 29, 2021

So Kohli is egg wala vegetarian

— Sachi (@Sachi_here) May 29, 2021

हालांकि ट्रोलों का गुस्सा इस बात से नहीं था कि विराट कोहली अंडे खाते हैं। लेकिन इस बात से था कि उन्होंने पहले खुद को शाकाहारी बताया और फिर अंडे खाने शुरु कर दिए। इस पर विराट कोहली की एक प्रतिक्रिया भी ट्विटर पर आयी है।