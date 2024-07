हार्दिक पंड्या को इसलिए नहीं बनाया गया T20I कप्तान, गंभीर और अगरकर ने बताई वजह

Gautam Gambhir in his first Press Conference : भारत के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सोमवार को घोषणा की कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ उनका बहुचर्चित रिश्ता टीआरपी (TRP) के लिए नहीं बल्कि उन दोनों के बीच है और आने वाले समय में दोनों एक लक्ष्य के लिए ही काम करने वाले हैं।