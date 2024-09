ग्रीनपार्क में घंटी बजाकर मैच की शुरुआत करेंगे सुनील गावस्कर, कानपुर से है गहरा रिश्ता

India vs Bangladesh 2nd Test : 27 सितंबर को ग्रीनपार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच के साथ एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर, ग्रीनपार्क स्टेडियम में 76 वर्षों के इतिहास में पहली बार घंटी बजाकर अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच की शुरूआत की जाएगी। यह सम्मान भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को मिलेगा।

दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम

(Team India Squad for 2nd Test against Bangladesh in Kanpur)