IND vs BAN 2nd Test : कैसी होगी दूसरे मैच की पिच? कुलदीप को मिलेगा मौका? जानें संभावित Playing XI

Team India Probable Playing XI for IND vs BAN 2nd Test : भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मैच चेन्नई में खेला गया था जहां टीम इंडिया ने बड़े अंतर (280 रनों) के साथ बांग्लादेश की टीम को मात दी। इस मैच में जब टीम 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ उतरी थी तो फैंस हैरान थे लेकिन लाल मिट्टी की पिच को देखते हुए यह फैसला लिया गया था और ज्यादा विकेट चटकाए भी तेज गेंदबाजों ने ही लेकिन अब दूसरा मैच जहां खेले जाने वाला है, वहां स्थिति बदल जाएगी।





दूसरा मैच 27 सितम्बर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां की पिच स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करती है। यहां कम उछाल वाली काली मिट्टी की पिच बनने की उम्मीद है। ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार, ग्रीन पार्क की पिच सपाट होगी और चेपॉक स्टेडियम में पहले टेस्ट के दौरान देखी गई उछाल की तुलना में उछाल काफी कम होगा।





ऐसे में एक स्पिनर को अंदर लाने के लिए मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और जसप्रीत बुमराह में से एक को बिठाना तय है। दो स्पिनर हैं जिन्हें जगह मिल सकती है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव लेकिन टीम में अश्विन और जडेजा जैसे ऑल राउंडर पहले ही मौजूद हैं तो अक्षर पटेल का आना मुश्किल है जो कि जडेजा की ही तरह बाएं हाथ के स्पिनर हैं।

, कुलदीप यादव के चांस यहां कई ज्यादा है, और ग्रीनपार्क तो उनका होम ग्राउंड भी है।









कुलदीप यादव इस चुनौती के लिए बेहद उत्सुक होंगे, अपने होम ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन देने के लिए भला कौन एक्ससाइटेड नहीं होगा। रविचंद्रन अश्विन को ही देख लीजिए जिन्होंने पहले मैच में अपने होम ग्राउंड चेन्नई में अपने करियर का छठा शतक जड़ सुर्खियां बटौरी।





कुलदीप यादव का अब तक का टेस्ट करियर कुलदीप यादव ने कुल 12 टेस्ट खेले हैं और इन 12 में से उन्होंने 8 भारत में ही खेले हैं लेकिन उन्हें अभी तक कानपुर या लखनऊ में खेलने का मौका नहीं मिला है। कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में भारत के लिए 7 विकेट लिए जो 7 से 9 मार्च तक धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला गया था।





इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में उन्होंने 9 विकेट चटकाए थे। उनके टेस्ट करियर की बात करें तो कुलदीप यादव ने 12 टेस्ट में कुल 53 विकेट लिए हैं जिसमे उनका इनिंग बेस्ट 5/40 रहा है और मैच बेस्ट 8/113 रहा है। उन्होंने यह विकेट 3.41 की इकॉनमी के साथ झटके हैं। उन्होंने कूल 4 बार 5 Wicket Haul लिया है।

संजय मांजरेकर का मानना "पहले मैच में भी कुलदीप को खेलाना था"

पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर के मुताबिक, भारत को पहले टेस्ट में कुलदीप को खिलाना चाहिए था, क्योंकि 1-1.5 दिन के बाद पिच से स्पिनरों को काफी मदद मिलेगी।

उनका मानना ​​है कि भारतीय टीम प्रबंधन को सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए आकाश दीप के स्थान पर कुलदीप को शामिल करना चाहिए।

मांजरेकर ने ईएसपीएनक्रिकइंफो पर कहा, "मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को इतनी आसानी से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि भले ही टर्नर नहीं होता, लेकिन चेन्नई में कुलदीप यादव को खिलाने से भारत को फायदा होता क्योंकि सीमर्स को सिर्फ एक या डेढ़ दिन की मदद मिलती है। भारतीय पिच पर डेढ़ दिन के बाद स्पिनरों को मदद मिलना शुरू हो जाती है और जब आपके पास कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज हो तो आपको उसे इतनी आसानी से बाहर नहीं रखना चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा “भारत को कानपुर में इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भले ही यह हरा टॉप (Green Top) है और सूरज निकला हुआ है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हरा टॉप केवल पहले कुछ घंटों के लिए होगा, और सिराज और बुमराह इसके लिए पर्याप्त हैं। जब आपके पास तीन सिद्ध स्पिनर हों तो आपको उन सभी को खिलाना चाहिए।”

दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम

(Team India Squad for 2nd Test against Bangladesh in Kanpur)

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल

भारत की संभावित Playing 11

(India's Probable Playing 11 against Bangladesh)

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह