9 मैचों का ऑस्ट्रेलियाई विजय रथ रोका दक्षिण अफ्रीका ने, 53 रनों से जीता मैच ब्रेविस के तूफानी शतक से दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 53 रन से पीटा

AUSvsSA प्लेयर ऑफ द मैच डेवाल्ड ब्रेविस की नाबाद 125 रन की तूफानी शतकीय पारी से दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 में मंगलवार को 53 रन से पीटकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के 9 मैचों के विजय रथ को रोक दिया।ब्रेविस की मात्र 56 गेंदों में 12 चौकों और आठ छक्कों से सजी नाबाद 125 रन की जबरदस्त पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में सात विकेट पर 218 रन का मजबूत स्कोर बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया को 17.4 ओवर में 165 रन पर समेट दिया। ब्रेविस ने फील्डिंग में भी दो कैच लपके ,जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वेना मफाका और कार्बिन बॉश ने तीन-तीन विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की और से टिम डेविड ने एकतरफा संघर्ष करते हुए चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 24 गेंदों में 50 रन बनाये। कप्तान मिचेल मार्श ने 22 और एलेक्स कैरी ने 26 रन का योगदान दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने 16 रन बनाये।इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसे ब्रेविस ने अपने तूफानी शतक से इसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया।दक्षिण अफ्रीका ने अपने तीन विकेट मात्र 57 रन पर गंवा दिए थे लेकिन ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन की जबरदस्त साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया। स्टब्स ने 22 गेंदों पर 31 रन में तीन चौके लगाए।सीरीज का निर्णायक मैच 16 अगस्त को केर्न्स में खेला जाएगा।