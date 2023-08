WI के खिलाफ Shubman Gill हुए फ्लॉप, लोगों ने 'Ahmedabad Bully' कहकर बनाया मज़ाक

IND vs WI : West Indies जब ODI World Cup के लिए क्वालीफाई करने में असमर्थ रही थी तबसे उन्हें एक कमज़ोर टीम के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे में Team India से उमीदें की जा रही थी कि वे इस दौरे के दौरान वेस्ट इंडीज को हर एक प्रारूप में बुरी तरह हराएंगे और सारे मैच One Sided ही होंगे। Test और ODI में तो टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को हारने में कामयाब रही लेकिन उनके लिए T20 Series की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही।

टीम इंडिया अपना पहला मुक़ाबला 4 रनों से हारी और दूसरा 2 विकटों से। इस सीरीज में काफी उमीदें थी Shubman Gill से जिनके लिए यह साल शानदार रहा हैं ख़ास कर IPL, जिसमे उन्होंने 3 शतक जड़े थे IPL 2023 के बाद से काफी फेन्स का कहना था कि वे टीम इंडिया के नए सुपरस्टार होंगे और अगले विराट कोहली (Next Virat Kohli) बनेंगे जो टीम इंडिया को कोहली की ही तरह नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे लेकिन वेस्ट इंडीज के इस दौरे के दौरान (India Tour Of West Indies) Shubman Gill किसी भी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T-20 सीरीज के पहले दो मैचों में भी उनका प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा है।

Indian Fans गिल के प्रदर्शन से नाराज़

Shubman Gill वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में 9 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन बना पाए थे और दूसरे मैच में वे 9 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके इस प्रदर्शन ने Indian Fans को काफी नाराज़ किया और वे सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किये गए। कुछ ने तो उन्हें यह भी कहा कि अहमदाबाद की पिच के अलावा वे कहीं परफॉर्म करना नहीं जानते तो कुछ ने उन्हें सिर्फ IPL Performer कहा जो सिर्फ आईपीएल में चलना जानते हैं, कुछ ने तो उन्हें "Ahmedabad Bully" भी कहा।





GenerationaL Talent Gill Pill is very big Fraud Ahmedabad home ground Flat Track Bully is useless outside Ahmedabad #INDvsWI #AsiaCup2023 #ShubmanGill pic.twitter.com/b93y5CayGf

i am saying it again remove this Fraudster Ahmedabad bully

Bring back Dhawan

Nahito wc gaya apna



Isse abtak kbhi bi acchey pitches pe acche team ke against run nahi Bane hai pic.twitter.com/txBGhz1BrH