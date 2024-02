Shubman Gill फिर हुए फ्लॉप, फैन्स ने सिलेक्शन पर उठाए सवाल

Shubman Gill Flop Show in Test IND vs ENG 2nd Test : भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल का प्रदर्शन एक बार फिर फ्लॉप रहा और उनके लगातार फ्लॉप प्रदर्शन के कारण अब टेस्ट में उनके सिलेक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

24 वर्ष के गिल ने पिछली 12 टेस्ट पारियों में अर्धशतक नहीं लगाया है। उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल मार्च में पहली पारी में 128 रन बनाए थे लेकिन उसके बाद से उनका सर्वोच्च स्कोर 36 रन रहा है।

उल्लेखनीय है कि गिल ने अपने अब तक के अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में कुल 22 पारियों में दो शतक के साथ 29.65 की औसत से 1097 रन बनाए हैं। पिछले वर्ष वेस्टइंडीज़ के टेस्ट दौरे के बाद से ही गिल नियमित तौर पर नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।

Shubman Gill की पिछली 12 Test Innings:-

13(15)

18(19)

6(11)

10(12)

29*(37)

2(12)

26(37)

36(55)

10(11)

23(66)

0(2)

34(45)

उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली पारी में 23 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल सके । भारत को पहले मैच में 28 रन से पराजय झेलनी पड़ी। Visakhapatnam में खेले जा रहे दूसरे मैच में वे इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) का शिखर बने और 46 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए।

James Anderson के खिलाफ Shubman Gill

7 पारियां

72 गेंदें

39 रन

5 बार आउट

औसत 7.80

WTC 2023 Final के बाद से Shubman Gill

12 पारियां

207 रन

औसत 18.81

In his Test career, Shubman Gill has suffered 23 dismissals against pacers, 14 caught (WK/fielder). Of those 14, 12 have come behind the wicket. pic.twitter.com/NdaqpwVctM