IND vs NZ 2nd Test : सरफराज खान या के एल राहुल? कौन होगा टीम से बाहर? जानें संभावित Playing XI

India vs New Zealand Pune Test : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले मैच में कई चीज़ें गलत हुई जिनके बाद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा को सारे पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान देते हुए दूसरे टेस्ट के लिए हर तरह से तैयार होना होगा। पहले टेस्ट में शुभमन गिल जो कि चोटिल थे उनकी जगह सरफराज खान को मौका दिया गया था और मौके को भूनते हुए उन्होंने दूसरी पारी में 150 रन जड़े लेकिन न्यूजीलैंड ने भारत को पहली पारी में 46 पर आउट कर इतना दबाव डाल दिया था कि सरफराज के 150 और ऋषभ पंत के 99 रन भी काम नहीं आ सके।









UNI



इन दोनों के आउट होने के बाद 54 रनों पर टीम इंडिया ने एक के बाद एक 7 विकेट गवा दिए और इसी तरह भारतीय टीम को बेंगलुरु टेस्ट में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी 2 टेस्ट बाकी हैं और टीम इंडिया मजबूत वापसी करना भली भांति जानती है।



दूसरा टेस्ट अब 24 अक्टूबर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा और इस टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 पर काफी चर्चा भी होगी क्योंकि शुभमन अब फिट हैं और ऑल राउंडर वाशिंगटन सुंदर को भी दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है।

के एल राहुल या सरफराज खान?

के एल के खराब फॉर्म की वजह से फैंस उनसे पहले से ही काफी चिढ़े हुए हैं और चाहते हैं कि अब उन्हें टीम से ड्राप कर दिया जाए, कुछ तो इतने नाराज हैं कि पहले मैच के बाद कहने लगे उन्हें अब सारे ही फॉर्मेट से ड्राप कर दिया जाना चाहिए लेकिन निर्णय लेने का काम फैंस का नहीं होता।





किसे प्लेइंग 11 में रखना चाहिए और किसे ड्राप करना चाहिए यह निर्णय एक प्लेयर की फॉर्म के अलावा पिच की कंडीशन, सामने वाली टीम के खिलाड़ी और ऐसे कई दूसरे पहलुओं को देखते हुए लिया जाता है। टीम अगर के एल राहुल को प्लेइंग 11 में बरकरार रखने का फैसला किया जाता है तो शुभमन गिल या सरफराज खान दोनों में से एक को बैठाना होगा।





वाशिंगटन सुंदर किसकी जगह खेलेंगे?

कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पुणे की पिच स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, पुणे के विकेट के लिए उपयोग की जाने वाली काली मिट्टी में आमतौर पर उछाल की कमी होती है, जिससे यह स्पिनर को ज्यादा मदद करती है और टीम के पास रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पहले से मौजूद हैं ऐसे में इनमे से एक को बैठना एक आसान निर्णय नहीं होगा।









पिछले टेस्ट में जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डाल रहे थे तब अश्विन उन्हें रोक पाने में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और पुरे टेस्ट में सिर्फ एक ही विकेट ले पाए, लेकिन चूंकि सुंदर एक ऑल राउंडर हैं और हालही में रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु की और से खेलते हुए 152 रन जड़ कर आ रहे हैं, ऐसे में लोअर आर्डर की बल्लेबाजी में कमजोरियां देखते हुए, सुंदर को कुलदीप यादव की जगह शामिल किया जा सकता है।

कैसी होगी दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11?

(Probable India Playing XI for the Second Test)

रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान, ऋषभ पंत, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज