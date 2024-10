वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में शामिल, किसका कटेगा पत्ता?

India vs New Zealand Washinton Sundar : न्यूजीलैंड टीम ने 20 अक्टूबर को टीम इंडिया को 36 सालों बाद अपने ही घर पर हराकर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अपने नाम किया। इस मैच में घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर (46) पर ऑल आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड टीम इंडिया ने अपने नाम किया।





इस हार के बाद टीम को कुछ कड़े फैंसले लेने होंगे और गंभीरता से गंभीर की इस टीम को विचार करना होगा कि कोनसी चीज़ें उनके लिए गलत हुई, हालांकि एक बड़ा फैसला वे ले चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए ऑल राउंडर वाशिंगटन सुंदर को टीम का हिस्सा बनाया है।







दूसरा मैच 24 से 28 अक्टूबर तक पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा वहीं तीसरा और आखिरी टेस्ट 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।





वाशिंगटन सुंदर को 3 साल बाद टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2021 में खेला था जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी। जनवरी 2021 में गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह उनका टेस्ट डेब्यू था और उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन दिया था।





इस हरफनमौला खिलाड़ी ने कुल 4 टेस्ट मैच खेले हैं और 6 विकेट चटकाए हैं। गाबा के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मैच में कुल 4 विकेट चटकाए थे। बल्ले से इन 4 मैचों में सुंदर ने 66.25 की औसत के साथ 265 रन बनाए हैं जिसमे इनका सर्वोच्च स्कोर 96 रहा है जो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में आया था।









अक्षर पटेल के होने के बावजूद टीम में क्यों किया गया सुंदर को शामिल?

जैसे ही BCCI ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि वाशिंगटन सुन्दर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वॉड में शामिल किया गया है, वैसे ही फैंस के मन में दो प्रश्न सबसे पहले आए कि अक्षर पटेल जो कि बाएं हाथ के स्पिनर और बल्लेबाज हैं, उनके टीम में होने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं उन्हें टीम में क्यों लाया गया और दूसरा बड़ा प्रश्न कि वे किसकी जगह खेलेंगे?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुंदर को भारत के स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे टेस्ट से पहले बल्लेबाजों के कवर के रूप में टीम में शामिल किया गया था। शुभमन गिल (Shubman Gill) गर्दन की अकड़न, ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के घुटने की चोट और केएल राहुल (KL Rahul) अपनी फॉर्म से से जूझ रहे हैं, ऐसे में उन्हें उनकी अच्छी बल्लेबाजी देख टीम में लेने का फैसला किया गया है। हालही में उन्होंने रणजी मैच में तमिलनाडु के लिए खेलते हुए 152 रन भी बनाए थे।







After last BGT, Ravi Shastri said Washington Sundar should be batting at number 3 for Tamil Nadu because he has so much potential.



Today came to bat at no. 3 and he smashed hundred.He has the skills to bat in top 5 in test matches.

सुंदर को टीम प्रबंधन की रिक्वेस्ट पर टीम में शामिल किया गया जिन्हें लगता है कि एक फिंगर स्पिनर जो बल्लेबाजी कर सकता है, पुणे की सतह पर भारत के लिए बेहतर साबित होगा।





किसकी जगह खेलेंगे वाशिंगटन सुंदर?



फैंस की इसे लेकर अलग अलग थ्योरी है, किसी का कहना है कि वाशिंगटन को कुलदीप की जगह लाना चाहिए और चूँकि ऋषभ चोटिल हैं तो उनकी जगह शुभमन को खेलना चाहिए और के एल राहुल बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कर सकते हैं।

कई का कहना है कि उन्हें रवींद्र जडेजा या अश्विन की जगह खेलना चाहिए।

देखें फैंस की राय





Strange that India are bringing in Washington Sundar before the 2nd Test. Comes at a time when he's been decent with the bat but not up to the mark as yet with the red ball. Ashwin back-up project? #INDvNZ

He should be given chance in playing XI in place of Jadeja.

Replace

Siraj with Akashdeep

Kuldeep with Washington





Since Risabh is forced to be out of the second test due to knee injury, add Shubhman Gill in his spot.



KL deserves one more chance so he can be keeper/batsman.

Replace

Siraj with Akashdeep

Kuldeep with Washington



Since Risabh is forced to be out of the second test due to knee injury, add Shubhman Gill in his spot.



KL deserves one more chance so he can be keeper/batsman.

Same thought

Maybe both axar and Sundar will play next test in place of Rahul and kuldeep

— Sidhant Tiwari (@SidhantNYT) October 20, 2024

Offies are good against left handers thats why

— warra oversea century for tortoise dhoba (@Rohitmania451) October 20, 2024