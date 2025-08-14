गुरुवार, 14 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (13:45 IST)

संजू सैमसन को लेना चाहता है चेन्नई सुपर किंग्स, इन 3 मे से एक ऑलराउंडर के बदले

IPL 2026 में संजू सैमसन के Tradeकी चर्चा तेज

Sanju Samson
क्या संजू सैमसन का Trade हो चुका है? क्या राजस्थान रॉयल्स किसी सौदे के करीब पहुंच रहा है? सही हो या नहीं, इस अटकलबाजी ने आईपीएल में हलचल मचा दी है। यह Trade आखिरकार कैसे आगे बढ़ेगा, यह अनुमान का विषय है, लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजियों के बीच इस चर्चा के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

क्रिकबज़ द्वारा सैमसन के व्यापार या रिलीज के अनुरोध के बारे में पहली बार रिपोर्ट किए जाने के कुछ दिनों बाद, यह सामने आया है कि रॉयल्स ने कई फ्रेंचाइजियों को फिर से पत्र लिखकर भारत के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज़ को हासिल करने में उनकी रुचि के बारे में पूछा है। बताया जा रहा है कि आरआर के मुख्य मालिक मनोज बडाले व्यक्तिगत रूप से बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं।

चर्चा यह है कि बडाले ने अलग-अलग फ्रेंचाइजियों को उन खास खिलाड़ियों के नाम भी बताए हैं जिन्हें रॉयल्स सैमसन के बदले में लेना चाहते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि रॉयल्स उनमें से किसी एक के साथ समझौता कर भी चुके हैं - या करने के करीब हैं।

फ्रेंचाइजी मालिकों को सीधे भेजे गए पत्रों के कारण, ज्यादातर विवरण गुप्त रखे गए हैं। हालांकि, यह पता चला है कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संभावित व्यापार - जिसके बारे में हाल के दिनों में व्यापक रूप से अटकलें लगाई जा रही थीं - एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि रॉयल्स ने रवींद्र जडेजा या रुतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को चुनने की मांग की है, दोनों ही शर्तें ऐसी हैं जिन्हें सुपर किंग्स स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

शिवम दुबे का नाम भी कुछ जगहों पर उछला है, लेकिन चेन्नई इस भारतीय ऑलराउंडर को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल, सीएसके के अधिकारी और प्रबंधन अपने किसी भी खिलाड़ी को रिलीज करने को तैयार नहीं हैं। अगस्त के मध्य तक, सैमसन का जयपुर से चेन्नई जाना लगभग असंभव सा लग रहा है - जब तक कि सुपर किंग्स लंबी बातचीत के जरिए उन्हें हासिल नहीं कर लेते या नीलामी में नहीं खरीद लेते।

हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सैमसन का नाम नीलामी में आएगा भी या नहीं। कई टीमों के साथ व्यापार वार्ता गंभीरता से चल रही है - और कई अन्य फ्रेंचाइजियों में भी काफी दिलचस्पी है - इसलिए पूरी संभावना है कि कोई और फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़ ले।
यह भी संभावना है कि वह राजस्थान रॉयल्स में ही बने रहें क्योंकि रिलीज या ट्रेडिंग केवल फ्रेंचाइजी का विशेषाधिकार है। मौजूदा फ्रेंचाइजी प्रबंधन से अनुरोध करने के अलावा इस खिलाड़ी के पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है।

जैसा कि पहले यहाँ बताया गया था, सैमसन ने रॉयल्स प्रबंधन से औपचारिक अनुरोध किया है कि वह एक नई दिशा तलाश रहे हैं। आरआर और सैमसन के बीच कई मतभेद रहे हैं, जिनमें से एक प्रबंधन का जोस बटलर को रिलीज करने का फैसला था।

''उसे जाने देना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फैसलों में से एक रहा है। इंग्लैंड सीरीज के दौरान, मैंने डिनर पर उससे कहा था कि मैं अभी भी इससे उबर नहीं पाया हूं। अगर मैं आईपीएल में एक चीज बदल सकता, तो मैं हर तीन साल में खिलाड़ियों को रिलीज़ करने के नियम को बदल देता,'' सैमसन ने पिछले आईपीएल सीजन से पहले स्टार स्पोर्ट्स से कहा था। आरआर ने इसके बजाय शिमरोन हेटमायर को रिटेन करने का फैसला किया।

हालांकि, सैमसन ने कथित मतभेदों पर सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी। हाल ही में आर अश्विन के साथ एक पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स का सेटअप उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की भी प्रशंसा की, जो एक बेहतरीन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने उन्हें फ्रेंचाइजी के बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष क्रम से हटा दिया।

जैसा कि पहले बताया गया था, अगर कोई उपयुक्त ट्रेड नहीं हो पाता है, तो सैमसन अभी भी रॉयल्स के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम, या न के बराबर, दिखाई देती है। क्रिकबज ने इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए बडाले से संपर्क किया है।
