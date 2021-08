संजय मांजरेकर 5 मिनट के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए और ऑल आउट हो गई टीम, ट्विटर पर हुए ट्रोल

भारतीय फैंस पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर को खास पसंद नहीं करते। खासकर जबसे उन्होंने जड़ेजा के खिलाफ बयान दिया है तब से तो बिल्कुल नहीं। संजय मांजरेकर को ट्रोल करने से भी भारतीय फैंस नहीं चूकते।

आज के मैदान पर भारत लंच तक वैसे भी 56 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। टीम इंडिया मुश्किल में थी। लंच के बाद जैसे ही कमेंट्री बॉक्स में संजय मांजरेकर आए वैसे ही टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरने लग गए।



हालात यह हो गए कि 67 के स्कोर पर ही 5 विकेट खो चुका भारत अचानक 9 विकेट गंवा बैठा।



रवींद्र जडेजा को सैम करेन ने अपना शिकार बनाया। लॉर्ड्स में आतिशी पारी खेलने वाले मोहम्मद शमी का इस पार खाता नहीं खुला और ओवर्टन ने उनका शिकार कर लिया। इशांत शर्मा आठ रन बनाकर नाबाद रह गए जबकि करेन ने जसप्रीत बुमराह को आउट किया। पूरी सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले भारत के पुछल्ले बल्लेबाज टॉप ऑर्डर की तरह ही फेल हो गए।



Sanjay Manjrekar: “India has lost 4 wickets in 5 minutes”



Ajay Jadeja: “About the same time you’ve been doing the commentary”



is Barkha Dutt of commentators

Someday I will slap sanjay manjrekar as hard I can..



Sanjay Manjrekar in commentary box is more happy than England team when Jadega was given out...pretty apparent #INDvENG — Tijesh (@Tijeshsingh) August 25, 2021

Any option of watching this test match in India without Sanjay Manjrekar's commentary? — Eshwar Sachin (@eshwarsachin) August 25, 2021

Just 5 mins of Sanjay Manjrekar's commentary and India have lost 4 wickets with two English bowlers almost picking up the hat-tricks.

इससे पहले लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट 151 रनों के बड़े अंतर से जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का गलत फैसला किया। एंडरसन ने आठ ओवर में मात्र छह रन देकर भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट को पवेलियन की राह दिखाई। तीनों के कैच विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में गए। राहुल पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर खाता खोले बिना आउट हुए। पुजारा एक रन बनाकर आउट हुए जबकि विराट ने 17 गेंदों में सात रन बनाकर आउट हुए।

ओपनर रोहित शर्मा 105 गेंदों के संघर्ष में मात्र एक चौके की मदद से सर्वाधिक 19 रन बनाकर क्रैग ओवर्टन की ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पर पुल खेलने की कोशिश में रॉबिन्सन को कैच दे बैठे। रोहित छठे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए। उपकप्तान अजिंक्या रहाणे 54 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 18 रन बनाकर चौथे बल्लेबाज के रूप में टीम के 56 के स्कोर पर आउट हुए। ओली रॉबिन्सन ने रहाणे का शिकार किया। रॉबिन्सन ने ही ऋषभ पंत को बटलर के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई।



जेम्स एंडरसन की अगुवाई में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय टीम को तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले ही दिन बुधवार को दूसरे सत्र में पहली पारी में 40.4 ओवर में मात्र 78 रन पर ढेर कर दिया।

हालांकि इसका ठीकरा ट्विटर पर कई ट्विटर हैंडल्स ने संजय मांजरेकर के सिर फोड़ा। उनका मानना था कि संजय मांजरेकर के कमेंट्री बॉक्स में लौटने के कारण ही भारत की पारी सिमटी। कुछ ऐसे ट्वीट्स का का सामना संजय मांजरेकर को करना पड़ा।