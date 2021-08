पिछली 50 पारियों से नहीं आया विराट के बल्ले से शतक, ट्वटिर पर फैंस कह रहे 'चोकली'

विराट कोहली और उनके 71वें शतक का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। फैंस सीरीज दर सीरीज पारी दर पारी इंतजार करते हैं कि कम से कम आज तो विराट कोहली के बल्ले से शतक निकलेगा लेकिन उन्हें निराश होना पड़ता है। कम से कम पिछले दो सालों की तो यही कहानी रही है।

पिछली 50 पारियों में विराट कोहली एक भी शतक लगाने में नाकाम रहे हैं। इसमें से 18 पारियां टेस्ट की है, 17 पारियां वनडे की है और 15 पारियां टी-20 की है। टी-20 क्रिकेट में शतक लगाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन अगर टी-20 की पारियों को हटा भी दिया जाए तो क्रिकेट के बड़े फॉर्मेट की पिछली 35 पारियों मे कोहली एक बार भी शतक लगाने में नाकाम रहे हैं।

आखिरी बार शतक आया था नवंबर 2019 में



विराट कोहली के बल्ले से आखिरी बार शतक नवंबर 2019 में आया था। यह दिन रात्रि का टेस्ट मैच ने गुलाबी गेंद से बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के इडन गार्डन्स में खेला था। इसके बाद विराट के बल्ले से शतक नहीं आया है।



खामियाजा दिखा रैंकिंग मेंं





इसका खामियाजा विराट कोहली को रैंकिंग में भी दिखा है। टेस्ट की बात करें तो फैब फोर में शामिल विराट कोहली लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। फिलहाल वह 776 रेटिंक के साथ पांचवी रैंक पर काबिज हैं। आज वह 17 गेंदो में सिर्फ 7 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हो गए। इस पारी के बाद संभवत वह



टेस्ट के टॉप 5 बल्लेबाजों में भी नहीं रहेंगे।



वहीं वनडे की बात करें तो विराट कोहली का बल्ला बोला तो जरूर है पर वह 50 रनों के बाद स्कोर को तिहरे नंबर तक ले जाने में नाकामयाब हुए हैं। हैरत की बात है कभी यह कोहली की विशेषता होती थी। एक बार कोहली 50 के पार गए तो ज्यादातर मौकों पर शतक बनाकर ही लौटते थे।



अप्रैल माह में उनकी वनडे की शीर्ष रैंकिंग पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने छीन ली थी और अब तक वह ही वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज है। विराट कोहली 844 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं।

ट्विटर पर फैंस कह रहे हैं चोकली

वैसे तो विराट कोहली के फैंस बहुत है लेकिन उनके आलोचक उनसे ज्यादा है। विराट कोहली आज फिर जब सस्ते में आउट हुए तो ट्विटर पर चोकली शब्द ट्रैंड होने लग गया। अलग अलग अंदाज में अलग अलग हैंडल्स ने उनकी आलोचना की।ज्यादातर का मानना है कि कोहली चोक कर गए हैं इसलिए उनको चोकली की उपाधि दी गई।

विदेशी पिचों पर सर्वाधिक बार पहले आंकडे़ में आउट होने वाले कप्तान बने





विराट कोहली ने एक और अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विदेशी पिचों पर देशों में सर्वाधिक बार पहले आंकडे़ में आउट होने का रिकॉर्ड अब कोहली के नाम हो गया है। इससे पहले भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 15 बार, सौरव गांगुल 14 और मोहम्मद अजहरुद्दीन 12 बार पहले आंकडे़ मेंआउट हो चुके हैं। (वेबदुनिया डेस्क)