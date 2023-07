"मुंबई या .." Match Draw के बाद Rohit Sharma का तीन शब्दों का ट्वीट हुआ वायरल

Rohit Reaction on INDvsWI Match Draw : West Indies के खिलाफ दूसरा मैच ड्रॉ होने के बाद Rohit Sharma ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक Tweet किया जो बड़े तेजी से वायरल हो गया।

दरअसल, Team India ने World Test Championship Cycle 2023-2025 (WTC Cycle) के अपने अभियान की शुरुआत उनके और Team West Indies के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ की थी। पहली सीरीज़ टीम इंडिया ने भारी अंतर (एक पारी और 141 रन) से जीती थी और दूसरे टेस्ट में भी रोहित शर्मा एंड कंपनी पूरी तरह से मेजबान टीम पर हावी रही।

Rohit Sharma, क्लीन स्वीप की तलाश में थे, लेकिन बारिश की कुछ और योजनाएँ थी और दूसरा Match Draw हो गया, जिससे डब्ल्यूटीसी चक्र (WTC Cycle) में उनकी स्थिति प्रभावित हुई। यदि वे दूसरा टेस्ट जीतते तो उन्हें WTC Cycle में अच्छी शुरुआत देने के लिए 12 अंक मिलते और वे पहले स्थान पर रहते, लेकिन ड्रॉ के साथ उन्हें केवल 4 अंक का फायदा हुआ और वे WTC Cycle में Pakistan के पीछे दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट जीता।





Mumbai ya Trinidad pic.twitter.com/jOPINPXW4a — Rohit Sharma (@ImRo45) July 25, 2023 बारिश की वजह से Match Draw होने पर रोहित ने ट्वीट किया 'मुंबई या त्रिनिदाद' (Mumbai ya Trinidad)

Rohit Sharma ने मैच के बाद की प्रस्तुति में कहा “हमने इसे एक अच्छा शॉट दिया, दुर्भाग्य से हम आज कोई खेल नहीं खेल सके। हम वास्तव में कल एक सकारात्मक इरादे के साथ निकले थे। बारिश ने अंतिम निर्णय लिया। हम काफी आश्वस्त थे. आप जानते हैं कि आखिर में बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल होता है. हम हमेशा उस तरह का स्कोर चाहते थे जहां हम चाहते थे कि विपक्षी टीम इसके लिए आगे बढ़े। सतह पर बहुत कुछ नहीं था. आज कोई खेल नहीं, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।''





वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज Rohit Sharma के लिए काफी अच्छी रही है। उन्होंने इस इस सीरीज में एक शतक सहित 240 रन बनाए हैं।

इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज :

(Most Runs Scored by Batters in WIvsIND Test Series)

यशस्वी जायसवाल – 260 रन

रोहित शर्मा – 240 रन

विराट कोहली – 197 रन

क्रेग ब्रेथवेट – 130 रन

एलिक अथनेज – 112