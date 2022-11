पंत को खिलाया संजू को बैठाया, सिलेक्शन पर फिर भड़के फैंस, ट्विटर पर निकाली भड़ास

The amount of chances #RishabhPant gets in Indian Cricket team is unreal.

#INDvsNZ tour#RishabhPant -31 (3 inns)#SanjuSamson -36 (1 inns)



in 2022 in Int'l cricket

In ODIs -284 runs,71ave,105.5 SR

In T20Is -179 runs,44.7ave,158.4 SR

Rescue knocks by Sanju Samson in colours in 2022



86* vs SA,Ind was 51/4

43* vs Zim,Ind was 97/4

54 vs WI,Ind was 79/3

36 vs NZ,Ind was 160/4

29*, Ind A was 101/3

37, Ind A was 134/4



यह एक नहीं अब लगातार हो रहा है।तीसरे वनडे में भी को शामिल नहीं किया गया और टीम मैनेजमेंट ने पर भरोस दिखाए रखा। के खिलाफ तीसरे वनजे में पंत ने फिर निराश किया और सिर्फ 16 गेंदो में 10 रन बना पाए।वहीं पहले वनडे में 36 गेंदो में 30 रन बनाने वाले संजू सैमसन को क्यों ड्रॉप किया जा रहा यह फैंस के गले नहीं उतर रहा। न्यूजीलैंड के पूरे दौरे पर वह सिर्फ 1 ही मैच खेलें है। टी-20 सीरीज में भी उनको मौका नहीं दिया गया।भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा इन दोनों ही बातो को लेकर ट्वविटर पर फूटा।भारतीय पारी की बात करें तोबल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण बुधवार को यहां न्यूजीलैंड की शानदार गेंदबाजी के सामने ‘करो या मरो’ के तीसरे और अंतिम वनडे में 47.3 ओवर में 219 रन पर सिमट गयी।न्यूजीलैंड से 0-1 से पिछड़ने के बाद श्रृंखला बचाने की कवायद में जुटे भारत के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा जिसमें आधी टीम 25.3 ओवर में पवेलियन लौट चुकी थी।केवल वाशिंगटन सुंदर (64 गेंद में 51 रन, पांच चौके और एक छक्का) ही अर्धशतकीय पारी खेल सके जिसकी बदौलत टीम 200 रन का स्कोर पार कर पायी। इस स्पिन आल राउंडर ने पहले वनडे में भारत की सात विकेट पर 306 रन की पारी में 16 गेंद में नाबाद 37 रन बनाकर अपनी काबिलियत का नजारा पेश किया था, वह आउट होने वाले अंतिम खिलाड़ी रहे।उनसे पहले श्रेयस अय्यर (49 रन) अच्छी शुरूआत का फायदा नहीं उठा सके और अपने पचासे से एक रन पहले आउट हो गये।