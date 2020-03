रविंद्र जडेजा ने हवा में छलांग लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, दर्शकों को किया हैरान

जडेजा ने डीप मिडविकेट पर हवा उछलते हुए वैगनर (21) का शानदार कैच लपका जिससे उनके और काइल जेमीसन (49) के बीच नौवें विकेट की 51 रन की साझेदारी का अंत हुआ।

न्यूजीलैंड की पारी के 22 रन देकर दो विकेट चटकाने वाले जडेजा ने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि वह डीप स्क्वायर लेग की ओर रन बनाएगा। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गेंद इतनी तेजी से मेरी तरफ आएगी।

Witness the epic catch by Ravindra Jadeja.

