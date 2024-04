राजस्थान के रियान पराग खेल सकते हैं टी-20 विश्वकप, ट्रोलिंग से टीम तक का सफर

Jos Buttler names Virat Kohli and MS dhoni in Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders Match : RR लगातार विकेट गंवा रही थी, लेकिन एक छोर पर बटलर डटे रहे और अपनी टीम को जीत दिलाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। जोस बटलर ने विराट कोहली और धोनी को लेकर कहा "पूरे आईपीएल में कई बार आपने अजीब चीजें होते देखी हैं। धोनी और कोहली जैसे लोग, जिस तरह से वे अंत तक टिके रहते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं और मैंने भी वैसा ही करने की कोशिश की।