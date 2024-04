विराट और रोहित T20 World Cup में करेंगे ओपनिंग, हार्दिक पंड्या को दिया अल्टीमेटम : रिपोर्ट्स हेड कोच Rahul Dravid, प्रमुख चयनकर्ता Ajit Agarkar और Rohit Sharma के बीच विश्व कप को लेकर हुई मीटिंग

Virat Kohli and Rohit Sharma to open in t20 world cup : टी20 वर्ल्ड कप अब दिन-ब-दिन बेहद करीब आता जा रहा है और IPL ही इस वक्त एकमात्र टूर्नामेंट है जिसके जरिये खिलाड़ी अपना हुनर दिखाकर वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, इसकी घोषणा BCCI सचिव जय शाह भारत और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के दौरान ही कर चुके थे लेकिन चर्चा में थे विराट कोहली जिन्होंने कुछ समय पहले प्रबंधन से टी-20 विश्व कप में खेलने पर स्पष्टता मांगी थी।





जानकारी के अनुसार टीम प्रबंधन ने उन्हें इस पर स्पष्टता दे भी दी है। इसके बाद एक और बड़ा अपडेट आया है, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक USA और West Indies में जून में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में रोहित के साथ विराट कोहली ओपनिंग करने उतर सकते हैं।









रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह मुंबई में BCCI मुख्यालय में हेड कोच Rahul Dravid, प्रमुख चयनकर्ता Ajit Agarkar और Rohit Sharma के बीच विश्व कप को लेकर हुई। चूंकि विराट आईपीएल में ओपनर के तौर पर खेलते हैं तो विश्व कप में रोहित और विराट को ओपनर के तौर पर उतारने को लेकर भी बात हुई। IPL में Virat Kohli RCB के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूचि में सबसे ऊपर विराजमान हैं।





इस वक्त वे Orange Cap Holder हैं। उन्होंने अब तक 6 मैचों में 361 रन बनाए है जिसमे 1 शतक और 2 अर्द्धशतक बनाए हैं। T20I में बतौर ओपनर उन्होंने 9 पारियों में 57.14 की औसत और 161.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 400 रन बनाए हैं। कोहली का एकमात्र T20I शतक, जो इस प्रारूप में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है, एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए आया था जो दर्शाता है कि सिर्फ आईपीएल में ही नहीं कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ओपनर के तौर पर भारत के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।

यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के लिए बढ़ेगी मुश्किलें

अगर विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं तो सवाल यह पैदा होगा कि ओपनर के विकल्प के तौर पर किसे लेकर जाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जब बैठक हुई थी तब आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर गिल (Shubman Gill) का पलड़ा भारी था। आईपीएल से पहले यशस्वी (Yashavi Jaiswal) इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके सुर्खियां बटोर रहे थे लेकिन आईपीएल में आने के बाद जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो।











रियान पराग ने भी अपने प्रदर्शन से आकर्षित किया ध्यान

इस बैठक में राजस्थान रॉयल्स के युवा ऑल राउंडर रियान पराग (Riyan) को लेकर भी चर्चा हुई। वे इस आईपीएल में अब तक 7 मैचों में 318 रन बनाकर विराट कोहली के पीछे चल रहे हैं, अगर वे अपना प्रदर्शन बरकरार रखते हैं तो चान्सेस हैं कि वह भी 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाकर अमेरिका और वेस्ट इंडीज जा सकते हैं।

हार्दिक पंड्या को लेकर भी हुई चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पंड्या को लेकर बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप में जगह बनाना है तो उन्हें अपनी गेंदबाजी में सुधार लाना होगा। यह ऑल राउंडर इस आईपीएल मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का कप्तान है और गेंदबाजी में ऑन ऑफ रहा है। इसने 6 मैचों में से सिर्फ 4 ही मैचों में गेंदबाजी की है और कुछ में केवल 1-2 ओवर ही डाले हैं।





Hardik Pandya की गेंदबाजी में इकॉनमी 12 की रही है और उन्होंने केवल तीन ही विकेट लिए हैं। बल्ले से भी वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं और छह मैचों में केवल 131 रन ही बना पाए हैं।