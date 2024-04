Jos Buttler ने विराट और धोनी का प्लान अपनाकर राजस्थान को दिलाई जीत, मैच के बाद किया खुलासा KKR vs RR : जोस बटलर ने बताया कि उन्होंने Virat Kohli और MS Dhoni का फार्मूला अपनाया था

Jos Buttler names Virat Kohli and MS Dhoni RR vs KKR : IPL का 31वां कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच कोलकाता के घरेलु मैदान ईडन गार्डन्स में खेला गया। दोनों टीमें IPL Points Table में सबसे ऊपर विराजमान है। यह एक बेहद रोमांचक मैच था, इस मैच से पहले दोनों टीमों ने बस एक हार का सामना किया था और लग रहा था कि Sunil Narine के शतक की मदद से KKR ने एक अच्छा खासा स्कोर (223) RR के सामने रख दिया है जिसका वे आसानी से बचाव कर लेंगे लेकिन Jos The Boss ने Rajasthan Royals के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और अपनी टीम को 2 विकेट से जीत दिलवाई।





Jos Buttler इस मैच में Playing 11 में भी नहीं थे और Impact Player के रूप में आए थे, और पिछले मैच में तो वे खेले भी नहीं थे क्योंकि उन्हें चोंट लगी थी लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन्ही का रहा। 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बटलर ने 60 गेंदों में 9 चौके और 6 छक्कों की मदद से 107* रनों की पारी खेली।







RR लगातार विकेट गंवा रही थी, लेकिन एक छोर पर बटलर डटे रहे और अपनी टीम को जीत दिलाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। उन्होंने मैच के बाद बताया कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का फार्मूला अपनाते हुए उन्होंने यह खास पारी खेली।

जोस बटलर ने कहा, "खुद पर विश्वास रखें, यही असली कुंजी है। मैं लय के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहा था। जब भी नकारात्मक विचार आते हैं तो मैं बिलकुल विपरीत सोचता हूँ और सपने देखने का साहस करता हूँ। कभी-कभी आप निराश महसूस करते हैं या आप खुद से सवाल कर रहे होते हैं। मैं खुद से कहता हूं कि ठीक है, चलते रहो, आप अपनी लय वापस पा लेंगे और शांत रहने की कोशिश करें।"

आगे जोस बटलर ने विराट कोहली और धोनी को लेकर कहा "पूरे आईपीएल में कई बार आपने अजीब चीजें होते देखी हैं। धोनी और कोहली जैसे लोग, जिस तरह से वे अंत तक टिके रहते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं और मैंने भी वैसा ही करने की कोशिश की। यह कुछ ऐसा है जो संगकारा (Kumar Sangakkara) ने मुझे बहुत बताया है - हमेशा एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जब आप अपना सवर्श्रेष्ठ महसूस नहीं कर रहे होते हो। इससे भी बुरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है संघर्ष न करना और अपना विकेट गँवा देना। वह (संगकारा) बस मुझे वहां रुकने के लिए कहते हैं और किसी समय गति बदल जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में यह मेरे खेल का एक बड़ा हिस्सा रहा है,"

शतकवीर जोस बटलर कोहली (Virat Kohli) और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अपनी-अपनी आईपीएल टीमों के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए दो शतक लगाए हैं। बटलर (Jos Buttler) ने सबसे ज्यादा IPL शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल (Chris Gayle) को भी पीछे छोड़ दिया। जोस बटलर आईपीएल में कोहली के 8 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से बस एक शतक दूर है।



