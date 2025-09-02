मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
  4. Pat Cummins out of limited overs series against India and New Zealand
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (17:10 IST)

कमिंस बाहर! पीठ दर्द ने छीनी भारत और न्यूजीलैंड दौरे की जगह, एशेज पर टिकी निगाहें

Cricket news
पैट कमिंस को नवंबर में शुरू होने वाली घरेलू एशेज श्रृंखला की तैयारी के दौरान आराम मिलेगा, क्योंकि स्कैन में उनकी पीठ में 'काठ की हड्डी में खिंचाव' का पता चला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इस ऑलराउंडर को 'और अधिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी', और उन्हें न्यूजीलैंड (अक्टूबर में) और भारत (अक्टूबर-नवंबर में) के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला से बाहर कर दिया गया है।

यह समस्या ऑस्ट्रेलिया के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज दौरे के बाद नियमित जांच के दौरान सामने आई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि स्कैन में फ्रैक्चर नहीं पाया गया है, लेकिन हड्डी में खिंचाव इतना गंभीर था कि आराम और पुनर्वास की आवश्यकता थी।

 

नवंबर 2021 में कप्तानी संभालने के बाद से 32 वर्षीय इस खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों का भारी बोझ उठाया है। इस दौरान चोट के कारण उन्होंने केवल दो टेस्ट मैच ही मिस किए हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता, इंग्लैंड में एशेज बरकरार रखी और पिछले साल वनडे विश्व कप जीता। उनका धैर्य ऑस्ट्रेलिया की सफलता का आधार रहा है, खासकर पिछले दो एशेज अभियानों में, जहां उन्होंने लगभग हर टेस्ट मैच खेला। हाल ही में यूके और कैरिबियन में चार टेस्ट मैचों में 95.1 ओवर गेंदबाजी करने के बाद, 32 वर्षीय इस खिलाड़ी को पीठ दर्द का सामना करना पड़ा।

कमिंस हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे टिकाऊ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, लेकिन पीठ की चोटों का उनका लंबा इतिहास रहा है। उनके करियर के शुरुआती साल पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बार-बार रुके, जिससे 2011 में उनके शानदार पदार्पण के बाद इस प्रारूप में उनकी वापसी में देरी हुई। 2017 में पूरी तरह से वापसी करने के बाद से, कमिंस ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण में लगातार मौजूद रहे हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 20 टेस्ट मैचों में से केवल एक में ही चूके हैं।

अगर कमिंस पर्थ में होने वाले एशेज के पहले मैच तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया उनकी जगह स्कॉट बोलैंड को आक्रमण में शामिल कर सकता है, जबकि स्टीव स्मिथ कप्तानी संभालेंगे, जैसा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ किया था।(एजेंसी)



